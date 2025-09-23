Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη θα στείλει τον Φεβρουάριο η NASA, ελπίζει σε προσεδάφιση το 2027
Αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη θα στείλει τον Φεβρουάριο η NASA, ελπίζει σε προσεδάφιση το 2027
Η αποστολή είναι η δεύτερη του προγράμματος Artemis, στόχος του οποίου είναι η προσγείωση αστροναυτών και, τελικά, η μακροπρόθεσμη παρουσία τους στην επιφάνεια της Σελήνης
Η NASA δήλωσε έτοιμη να στείλει αστροναύτες σε ένα ταξίδι 10 ημερών γύρω από τη Σελήνη με επιστροφή στη Γη τον προσεχή Φεβρουάριο, ένα ταξίδι που ίσως ανοίξει τον δρόμο για προσεδάφιση το επόμενο έτος.
Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία είχε δεσμευτεί στο παρελθόν να πραγματοποιήσει την εκτόξευση το αργότερο μέχρι τα τέλη Απριλίου 2026, αλλά δήλωσε ότι στοχεύει να την επισπεύσει.
Αυτή τη φορά θα σταλούν τέσσερις αστροναύτες για δέκα ημέρες για να δοκιμάσουν τα συστήματα του διαστημικού σκάφους. Πρόκειται για τρεις Αμερικανούς (Ράιντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ) από τη NASA και έναν από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία (Τζέρεμι Χάνσεν).
Κατά την περιστροφή τους γύρω από τη Σελήνη θα φτάσουν σε απόσταση 9.200 χιλιομέτρων από τον φυσικό μας δορυφόρο, η μεγαλύτερη από κάθε άλλη απόσταση στο παρελθόν.
Η Λακιέσα Χώκινς, ανώτατο στέλεχος της NASA, δήλωσε «το παράθυρο εκτόξευσης θα μπορούσε να ανοίξει από τις 5 Φεβρουαρίου, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».
Το ισχυρό σύστημα πυραύλων που κατασκευάστηκε για να μεταφέρει τους αστροναύτες στη Σελήνη, το Space Launch System (SLS), είναι «σχεδόν έτοιμο για εκτόξευση», αλλά απομένει να συνδεθεί με το SLS η κάψουλα του πληρώματος, που ονομάζεται Orion, και να ολοκληρωθούν οι δοκιμές εδάφους.
Στο τέλος του 10ήμερου ταξιδιού η κάψουλα των αστροναυτών θα προσθαλασσωθεί ανοιχτά της Καλιφόρνιας.
Η πρώτη του προγράμματος Artemis έγινε τον Νοέμβριο του 2022 και ήταν μη επανδρωμένη. Κάποια ζητήματα εμφανίστηκαν με την θερμική ασπίδα στη φάση της επανεισόδου στη Γη, αλλά αντιμετωπίστηκαν.
Η τελευταία επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη από τη NASA έγινε στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 - έχουν περάσει πλέον 50 χρόνια.
Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία είχε δεσμευτεί στο παρελθόν να πραγματοποιήσει την εκτόξευση το αργότερο μέχρι τα τέλη Απριλίου 2026, αλλά δήλωσε ότι στοχεύει να την επισπεύσει.
Αυτή τη φορά θα σταλούν τέσσερις αστροναύτες για δέκα ημέρες για να δοκιμάσουν τα συστήματα του διαστημικού σκάφους. Πρόκειται για τρεις Αμερικανούς (Ράιντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ) από τη NASA και έναν από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία (Τζέρεμι Χάνσεν).
Κατά την περιστροφή τους γύρω από τη Σελήνη θα φτάσουν σε απόσταση 9.200 χιλιομέτρων από τον φυσικό μας δορυφόρο, η μεγαλύτερη από κάθε άλλη απόσταση στο παρελθόν.
Η Λακιέσα Χώκινς, ανώτατο στέλεχος της NASA, δήλωσε «το παράθυρο εκτόξευσης θα μπορούσε να ανοίξει από τις 5 Φεβρουαρίου, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».
Το ισχυρό σύστημα πυραύλων που κατασκευάστηκε για να μεταφέρει τους αστροναύτες στη Σελήνη, το Space Launch System (SLS), είναι «σχεδόν έτοιμο για εκτόξευση», αλλά απομένει να συνδεθεί με το SLS η κάψουλα του πληρώματος, που ονομάζεται Orion, και να ολοκληρωθούν οι δοκιμές εδάφους.
Στο τέλος του 10ήμερου ταξιδιού η κάψουλα των αστροναυτών θα προσθαλασσωθεί ανοιχτά της Καλιφόρνιας.
Επιστροφή στη Σελήνη έπειτα από μισό αιώναΗ αποστολή Artemis II είναι η δεύτερη του προγράμματος Artemis, στόχος του οποίου είναι η προσγείωση αστροναυτών και, τελικά, η μακροπρόθεσμη παρουσία τους στην επιφάνεια της Σελήνης.
Η πρώτη του προγράμματος Artemis έγινε τον Νοέμβριο του 2022 και ήταν μη επανδρωμένη. Κάποια ζητήματα εμφανίστηκαν με την θερμική ασπίδα στη φάση της επανεισόδου στη Γη, αλλά αντιμετωπίστηκαν.
Η τελευταία επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη από τη NASA έγινε στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 - έχουν περάσει πλέον 50 χρόνια.
Τι θα γίνει στη συνέχεια
Η επιτυχία της αποστολής θα καθορίσει το πόσο σύντομα η NASA θα μπορεί να εκτοξεύσει το Artemis III, για να προσγειωθεί στη Σελήνη.
Αλλά ακόμα και αν η δεύτερη αποστολή εξελιχθεί άψογα, ο δηλωμένος στόχος της διαστημικής υπηρεσίας «όχι νωρίτερα από τα μέσα του 2027» είναι μη ρεαλιστικός, τόνισε στο BBC ο δρ. Σίμεον Μπάρμπερ. Ο ίδιος εξηγεί ότι το «όχι νωρίτερα από» σημαίνει στη «γλώσσα» της NASA «το νωρίτερο που θα μπορούσε».
΄
Η προσγείωση στη Σελήνη θα απαιτήσει το SpaceX Starship, του Έλον Μασκ, για να μεταφέρει τους αστροναύτες από και προς την επιφάνεια, και έχουμε δει τους τελευταίους μήνες ότι το Starship έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει πριν φτάσει στο Διάστημα πόσο μάλλον να βάλει αστροναύτες σε τροχιά.
Η επιτυχία της αποστολής θα καθορίσει το πόσο σύντομα η NASA θα μπορεί να εκτοξεύσει το Artemis III, για να προσγειωθεί στη Σελήνη.
Αλλά ακόμα και αν η δεύτερη αποστολή εξελιχθεί άψογα, ο δηλωμένος στόχος της διαστημικής υπηρεσίας «όχι νωρίτερα από τα μέσα του 2027» είναι μη ρεαλιστικός, τόνισε στο BBC ο δρ. Σίμεον Μπάρμπερ. Ο ίδιος εξηγεί ότι το «όχι νωρίτερα από» σημαίνει στη «γλώσσα» της NASA «το νωρίτερο που θα μπορούσε».
΄
Η προσγείωση στη Σελήνη θα απαιτήσει το SpaceX Starship, του Έλον Μασκ, για να μεταφέρει τους αστροναύτες από και προς την επιφάνεια, και έχουμε δει τους τελευταίους μήνες ότι το Starship έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει πριν φτάσει στο Διάστημα πόσο μάλλον να βάλει αστροναύτες σε τροχιά.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν τα ρωσικά αεροσκάφη, αν αυτά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους
Βίντεο: Η στιγμή που ανήλικες στην Πάτρα απαιτούν από 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Η Άννα Κορακάκη αποκάλυψε πως παντρεύτηκε πριν από δύο χρόνια - Οι φωτογραφίες από τον γάμο της
Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν τα ρωσικά αεροσκάφη, αν αυτά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους
Βίντεο: Η στιγμή που ανήλικες στην Πάτρα απαιτούν από 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Η Άννα Κορακάκη αποκάλυψε πως παντρεύτηκε πριν από δύο χρόνια - Οι φωτογραφίες από τον γάμο της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα