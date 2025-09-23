Αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη θα στείλει τον Φεβρουάριο η NASA, ελπίζει σε προσεδάφιση το 2027

Τα στάδια του ταξιδιού του Artemis II από τη Γη στη Σελήνη και πάλι πίσω [Πηγή: BBC]

Επιστροφή στη Σελήνη έπειτα από μισό αιώνα

Η NASA δήλωσεμε επιστροφή στη Γη τον προσεχή Φεβρουάριο, ένα ταξίδι που ίσως ανοίξει τον δρόμο για προσεδάφιση το επόμενο έτος.Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία είχε δεσμευτεί στο παρελθόν να πραγματοποιήσει την εκτόξευση το αργότερο μέχρι τα τέλη Απριλίου 2026, αλλά δήλωσε ότι στοχεύει να την επισπεύσει.Αυτή τη φορά θα σταλούν τέσσερις αστροναύτες για δέκα ημέρες για να δοκιμάσουν τα συστήματα του διαστημικού σκάφους. Πρόκειται για τρεις Αμερικανούς () από τη NASA και έναν από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία ().Κατά την περιστροφή τους γύρω από τη Σελήνη θα φτάσουν σε απόσταση 9.200 χιλιομέτρων από τον φυσικό μας δορυφόρο, η μεγαλύτερη από κάθε άλλη απόσταση στο παρελθόν.Η Λακιέσα Χώκινς, ανώτατο στέλεχος της NASA, δήλωσε «το παράθυρο εκτόξευσης θα μπορούσε να ανοίξει, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».Το ισχυρό σύστημα πυραύλων που κατασκευάστηκε για να μεταφέρει τους αστροναύτες στη Σελήνη, το Space Launch System (SLS), είναι «σχεδόν έτοιμο για εκτόξευση», αλλά απομένει να συνδεθεί με το SLS η κάψουλα του πληρώματος, που ονομάζεται Orion, και να ολοκληρωθούν οι δοκιμές εδάφους.Στο τέλος του 10ήμερου ταξιδιού η κάψουλα των αστροναυτών θα προσθαλασσωθεί ανοιχτά της Καλιφόρνιας.Η αποστολή Artemis II είναι, στόχος του οποίου είναι η προσγείωση αστροναυτών και, τελικά, η μακροπρόθεσμη παρουσία τους στην επιφάνεια της Σελήνης.Η πρώτη του προγράμματος Artemis έγινε τον Νοέμβριο του 2022 και ήταν μη επανδρωμένη. Κάποια ζητήματα εμφανίστηκαν με την θερμική ασπίδα στη φάση της επανεισόδου στη Γη, αλλά αντιμετωπίστηκαν.Η τελευταία επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη από τη NASA έγινε στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 - έχουν περάσει πλέον 50 χρόνια.