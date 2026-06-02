Το ΟΑΚΑ φιλοξενεί ξανά το BeWell Festival 2026 by Allwyn, τη μεγαλύτερη fitness & wellness εμπειρία της Ευρώπης
Τρομακτική καραμπόλα στη Γαλλία: Οδηγός νταλίκας αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα, τουλάχιστον 37 τραυματίες, δείτε βίντεο
Τρομακτική καραμπόλα στη Γαλλία: Οδηγός νταλίκας αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα, τουλάχιστον 37 τραυματίες, δείτε βίντεο
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αναφορά για κάποιο θύμα - Μετά το τροχαίο οι Αρχές συνέλαβαν τον οδηγό της νταλίκας
Καραμπόλα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/6) στην πόλη Αντίμπ της Γαλλίας, όταν μία νταλίκα έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τουλάχιστον 23 αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 37 άτομα, μεταξύ των οποίων και τρεις αστυνομικοί.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του bfmtv, ένας οδηγός νταλίκας φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και να προκάλεσε το τροχαίο. Οι Αρχές συνέλαβαν τον οδηγό στο σημείο της καραμπόλας.
Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ασθενοφόρα και δυνάμεις της Αστυνομίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του bfmtv, ένας οδηγός νταλίκας φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και να προκάλεσε το τροχαίο. Οι Αρχές συνέλαβαν τον οδηγό στο σημείο της καραμπόλας.
Πολλά οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού για όσους παραμένουν παγιδευμένοι στα οχήματά τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο θύμα.
Accident très très grave à Antibes 02/06/2026 #accident— Familie 06 ✝️🇫🇷 (@Familie06) June 2, 2026
Vérifier si vous avez pas de famille ou amis dans ce grave accident @Ad_Vitam44_ @oiseaux_papa @lrestistant73 @AvocatduPeuple pic.twitter.com/By1UnDWeoA
Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ασθενοφόρα και δυνάμεις της Αστυνομίας.
Carambolage impressionnant à Antibes pic.twitter.com/IqR1mmvMOO— ICI Azur (@iciazur) June 2, 2026
⚠️ Un spectaculaire carambolage mettant en cause un poids lourd et 23 véhicules s’est produit vers 14h sur la route de Grasse au niveau du rond-point Weisweiller au nord d’#antibes— Antibes JLP (@antibes_jlp) June 2, 2026
🚒 Les secours sont sur place.
Selon un premier bilan on dénombrerait 8 blessés légers.
À… pic.twitter.com/fazIF9KjOe
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα