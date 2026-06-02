Τρομακτική καραμπόλα στη Γαλλία: Οδηγός νταλίκας αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα, τουλάχιστον 37 τραυματίες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Οδηγός Νταλίκα Καραμπόλα

Τρομακτική καραμπόλα στη Γαλλία: Οδηγός νταλίκας αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα, τουλάχιστον 37 τραυματίες, δείτε βίντεο

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αναφορά για κάποιο θύμα - Μετά το τροχαίο οι Αρχές συνέλαβαν τον οδηγό της νταλίκας

Τρομακτική καραμπόλα στη Γαλλία: Οδηγός νταλίκας αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα, τουλάχιστον 37 τραυματίες, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Καραμπόλα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/6) στην πόλη Αντίμπ της Γαλλίας, όταν μία νταλίκα έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τουλάχιστον 23 αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 37 άτομα, μεταξύ των οποίων και τρεις αστυνομικοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του bfmtv, ένας οδηγός νταλίκας φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και να προκάλεσε το τροχαίο. Οι Αρχές συνέλαβαν τον οδηγό στο σημείο της καραμπόλας.

Πολλά οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού για όσους παραμένουν παγιδευμένοι στα οχήματά τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο θύμα.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ασθενοφόρα και δυνάμεις της Αστυνομίας.


Κλείσιμο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης