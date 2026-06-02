Influencer του κινήματος MAGA παραδέχτηκε ότι επιτέθηκε σε γυναίκα στο μετρό της Βρετανίας, βίντεο
Μια Αμερικανίδα ινφλουένσερ που συνδέεται με το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ, η Μελίσα Ράιν Λάιβλι, παραδέχθηκε πως επιτέθηκε σε μια γυναίκα στο μετρό του Λονδίνου το 2025 και αποδέχθηκε να καταβάλει αποζημίωση, ανακοίνωσε σήμερα ένας Βρετανός εισαγγελέας.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν πέρυσι την 11η Οκτωβρίου, όταν η ινφλουένσερ και ο σύντροφός της Φίλιπ Όστερμαν, ένας Γερμανός, ενεπλάκησαν σε έναν διαπληκτισμό με δύο γυναίκες, που συνόδευαν δύο μικρά παιδιά, στον σταθμό του μετρό Bond Street, στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η Μελίσα Ράιν Λάιβλι, ηλικίας 40 ετών, είχε σκοντάψει πάνω στο καροτσάκι μιας εκ των δύο γυναικών, κάτι που πυροδότησε την ένταση, κατά τη διάρκεια της οποίας η κατηγορούμενη τράβηξε τα μαλλιά της άλλης γυναίκας.

Ο εισαγγελέας Λίντον Χάρις δήλωσε σήμερα στο δικαστήριο του Ουεστμίνστερ, στο Λονδίνο, ότι η Αμερικανίδα, η οποία απουσίαζε από την ακροαματική διαδικασία, «παραδέχθηκε όσα της προσάπτουν, αναγνώρισε πως συνιστούν αξιόποινη πράξη και αποδέχθηκε να καταβάλει το ποσό των 910 στερλινών (περίπου 1.000 ευρώ) ως αποζημίωση» στο θύμα.

Πρόκειται για ενός είδους ποινική προειδοποίηση, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση μιας μικρής παράβασης.

Ο Φίλιπ Όστερμαν, ηλικίας 37 ετών, διώκεται για τρία ποινικά αδικήματα, μεταξύ αυτών δύο ρατσιστικού χαρακτήρα σε βάρος των δύο γυναικών. Εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου και δήλωσε αθώος. Αφέθηκε ελεύθερος και η νέα ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για τη 17η Νοεμβρίου.

Η Μελίσα Ράιν Λάιβλι έχει ιδρύσει ένα πρακτορείο επικοινωνίας, το «America First», το οποίο, όπως λέει, παράσχει anti-woke υπηρεσίες. Η σύμβουλος εποφθαλμιούσε τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε μια πιστή υποστηρίκτριά του, την Κάρολαϊν Λέβιτ.

