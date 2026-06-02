Influencer του κινήματος MAGA παραδέχτηκε ότι επιτέθηκε σε γυναίκα στο μετρό της Βρετανίας, βίντεο
Η Μελίσα Ράιν Λάιβλι, παραδέχθηκε πως επιτέθηκε σε μια γυναίκα στο μετρό του Λονδίνου το 2025 και αποδέχθηκε να καταβάλει αποζημίωση, ανακοίνωσε σήμερα Βρετανός εισαγγελέας
Μια Αμερικανίδα ινφλουένσερ που συνδέεται με το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ, η Μελίσα Ράιν Λάιβλι, παραδέχθηκε πως επιτέθηκε σε μια γυναίκα στο μετρό του Λονδίνου το 2025 και αποδέχθηκε να καταβάλει αποζημίωση, ανακοίνωσε σήμερα ένας Βρετανός εισαγγελέας.
Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν πέρυσι την 11η Οκτωβρίου, όταν η ινφλουένσερ και ο σύντροφός της Φίλιπ Όστερμαν, ένας Γερμανός, ενεπλάκησαν σε έναν διαπληκτισμό με δύο γυναίκες, που συνόδευαν δύο μικρά παιδιά, στον σταθμό του μετρό Bond Street, στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας.
Η Μελίσα Ράιν Λάιβλι, ηλικίας 40 ετών, είχε σκοντάψει πάνω στο καροτσάκι μιας εκ των δύο γυναικών, κάτι που πυροδότησε την ένταση, κατά τη διάρκεια της οποίας η κατηγορούμενη τράβηξε τα μαλλιά της άλλης γυναίκας.
Πρόκειται για ενός είδους ποινική προειδοποίηση, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση μιας μικρής παράβασης.
Ο Φίλιπ Όστερμαν, ηλικίας 37 ετών, διώκεται για τρία ποινικά αδικήματα, μεταξύ αυτών δύο ρατσιστικού χαρακτήρα σε βάρος των δύο γυναικών. Εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου και δήλωσε αθώος. Αφέθηκε ελεύθερος και η νέα ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για τη 17η Νοεμβρίου.
Ο εισαγγελέας Λίντον Χάρις δήλωσε σήμερα στο δικαστήριο του Ουεστμίνστερ, στο Λονδίνο, ότι η Αμερικανίδα, η οποία απουσίαζε από την ακροαματική διαδικασία, «παραδέχθηκε όσα της προσάπτουν, αναγνώρισε πως συνιστούν αξιόποινη πράξη και αποδέχθηκε να καταβάλει το ποσό των 910 στερλινών (περίπου 1.000 ευρώ) ως αποζημίωση» στο θύμα.
Donald Trump-supporting influencer and PR executive has admitted to assaulting a woman by pulling her hair at a London Underground station. Melissa Rein Lively was reported by the woman over the incident at Bond Street station on the evening of 11 October https://t.co/Q0vWHOwR5q— LawNewsIndex.com (@TheLawMap) June 2, 2026
Η Μελίσα Ράιν Λάιβλι έχει ιδρύσει ένα πρακτορείο επικοινωνίας, το «America First», το οποίο, όπως λέει, παράσχει anti-woke υπηρεσίες. Η σύμβουλος εποφθαλμιούσε τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε μια πιστή υποστηρίκτριά του, την Κάρολαϊν Λέβιτ.
A political consultant and "wannabe" Trump press secretary, Melissa Rein Lively, has been spotted in the U.S. for the first time since British police announced they want to question her over an alleged racist assault in… pic.twitter.com/pmjQCF5dDZ
