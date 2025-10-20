Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
«Έπεσαν» Amazon, Snapchat, Duolingo και δεκάδες ακόμα εφαρμογές
Το πρόβλημα προέρχεται από την AWS της Amazon και επηρεάζει κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ
Δεκάδες ιστότοποι, διαδικτυακά παιχνίδια και εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, Snapchat και Vodafone έχουν «πέσει» το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου σε Ελλάδα και εξωτερικό με τις ΗΠΑ και της Βρετανία να έχουν επηρεαστεί.
Η μονάδα cloud της Amazon AWS, το Robinhood, το Snapchat και το Perplexity «έπεσαν» σήμερα, ανέφερε το Downdetector. Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν όλες προβλήματα. Το Venmo της Paypal έχει επίσης 'πέσει'.
Διακοπές φαίνονται επίσης σε ιστότοπους όπως η Roblox, το Coinbase, το Clash of Clans, το Canva, το Duolingo και πολλά ακόμα.
Η Amazon Web Services εξέδωσε μια δήλωση στον ιστότοπό της, επιβεβαιώνοντας «αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων και καθυστερήσεων» για πολλαπλές υπηρεσίες. «Είμαστε ενεργά αφοσιωμένοι και εργαζόμαστε τόσο για την άμβλυνση του προβλήματος όσο και για την κατανόηση της βασικής αιτίας», αναφέρει μια ανακοίνωση.
Η Amazon Web Services κατονομάστηκε ως η αιτία του προβλήματος από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Perplexity.
Ο Aravind Srinivas δημοσίευσε στο X: «Η Perplexity είναι εκτός λειτουργίας αυτή τη στιγμή. Η βασική αιτία είναι ένα πρόβλημα της AWS. Εργαζόμαστε για την επίλυσή του».
Εκατομμύρια επιχειρήσεις θεωρείται ότι χρησιμοποιούν την AWS, οπότε όταν κάτι πάει στραβά, μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο. Η AWS δεν έχει δημοσιεύσει καμία πληροφορία σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας.
