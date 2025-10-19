Γερμανία: Η επιστροφή της στρατιωτικής θητείας διχάζει κοινωνία και πολιτικό σύστημα

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα 500 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της Bundeswehr, το Βερολίνο συζητά ξανά το πιο ισχυρό ταμπού της μεταπολεμικής ιστορίας του