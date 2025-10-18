Τρεις νεκροί σε έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στη Ρωσία - Αξιωματούχος αρνείται ότι προκλήθηκε από ουκρανικά drone
Δύο νεκροί σε ουκρανική επίθεση στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας Χερσώνα
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε υπό ρωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο διορισθείς από τη Μόσχα κυβερνήτης της Βλαντίμιρ Σάλντο.
Και τα δύο θύματα ζούσαν σε προσωρινό κέντρο στέγασης για ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, διευκρίνισε ο Σάλντο στην ανακοίνωση που έκανε μέσω του Telegram.
Στο μεταξύ τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε έκρηξη στο εργοστάσιο εκρηκτικών Avangard στην πόλη Στερλίταμακ, στη περιφέρεια Μπασκορτοστάν στη Ρωσία, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη της Ράντι Καμπίροφ.
Η έκρηξη στο εργοστάσιο σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, το βράδυ.
Ιατροδικαστές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, πρόσθεσε ο Καμπίροφ σε ανακοίνωσή του στον λογαριασμό του στο Telegram, στην οποία αρνήθηκε ότι αυτή προκλήθηκε από ουκρανικά πλήγματα με drone.
Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανακοίνωσαν σήμερα ότι ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο εργοστάσιο του Στερλίταμακ, οι οποίες είχαν συνεχιστεί καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας.
Το εργοστάσιο Avangard κατασκευάζει βιομηχανικά εκρηκτικά και αποσυναρμολογεί πυρομαχικά.
Από το 2022, το εργοστάσιο βρίσκεται υπό τον έλεγχο του βιομηχανικού ομίλου του ρωσικού κράτους Rostec.
Footage captures the moment of the explosion at the Avangard explosives and ammunition plant in Sterlitamak, Bashkortostan. A new collodion production workshop was hit. Local reports confirm at least two dead. The cause of the blast remains unclear. pic.twitter.com/pBHOcWUAZR— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 18, 2025
A powerful explosion at the Avangard plant in Bashkortostan, russia: The shock wave hit the entire city, and dozens of factory workers may have died, — russian media.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) October 17, 2025
This plant produces parts for missile systems for the russian army. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/YQEYgGRXJY
