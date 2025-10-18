Τρεις νεκροί σε έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στη Ρωσία - Αξιωματούχος αρνείται ότι προκλήθηκε από ουκρανικά drone
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Έκρηξη

Τρεις νεκροί σε έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στη Ρωσία - Αξιωματούχος αρνείται ότι προκλήθηκε από ουκρανικά drone

Δύο νεκροί σε ουκρανική επίθεση στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας Χερσώνα

Τρεις νεκροί σε έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στη Ρωσία - Αξιωματούχος αρνείται ότι προκλήθηκε από ουκρανικά drone
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε υπό ρωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο διορισθείς από τη Μόσχα κυβερνήτης της Βλαντίμιρ Σάλντο.

Και τα δύο θύματα ζούσαν σε προσωρινό κέντρο στέγασης για ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, διευκρίνισε ο Σάλντο στην ανακοίνωση που έκανε μέσω του Telegram.

Στο μεταξύ τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε έκρηξη στο εργοστάσιο εκρηκτικών Avangard στην πόλη Στερλίταμακ, στη περιφέρεια Μπασκορτοστάν στη Ρωσία, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη της Ράντι Καμπίροφ.
Η έκρηξη στο εργοστάσιο σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, το βράδυ.



Ιατροδικαστές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, πρόσθεσε ο Καμπίροφ σε ανακοίνωσή του στον λογαριασμό του στο Telegram, στην οποία αρνήθηκε ότι αυτή προκλήθηκε από ουκρανικά πλήγματα με drone.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανακοίνωσαν σήμερα ότι ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο εργοστάσιο του Στερλίταμακ, οι οποίες είχαν συνεχιστεί καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Κλείσιμο
Το εργοστάσιο Avangard κατασκευάζει βιομηχανικά εκρηκτικά και αποσυναρμολογεί πυρομαχικά.

Από το 2022, το εργοστάσιο βρίσκεται υπό τον έλεγχο του βιομηχανικού ομίλου του ρωσικού κράτους Rostec.



Ειδήσεις σήμερα:

Πολυτελή δείπνα και πάρτι για σκύλους: Η καθημερινότητα του Τραμπ και του Κογκρέσου εν μέσω shutdown

Δείτε βίντεο: Η Κωνσταντοπούλου αποχώρησε live από τον ΣΚΑΪ μετά από συνέντευξη 2 λεπτών, γιατί ρωτήθηκε για τον Τσίπρα

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μετά τον τρομακτικό τραυματισμό του Παπαγιάννη: Υπέστη ρήξη χιαστού, χάνει όλη την υπόλοιπη σεζόν
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης