Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Η Ρωσία λέει πως τα στρατεύματά της κατέλαβαν άλλα τρία χωριά στις περιφέρειες Ντιπροπετρόφσκ και Χαρκόβου
Η Ρωσία λέει πως τα στρατεύματά της κατέλαβαν άλλα τρία χωριά στις περιφέρειες Ντιπροπετρόφσκ και Χαρκόβου
Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πως μαίνονταν οι συγκρούσεις στα περίχωρα δύο εξ αυτών των κοινοτήτων, χωρίς να αναγνωρίσει πως κάποια περιήλθε υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τα στρατεύματά του κατέλαβαν άλλα τρία χωριά στην ανατολική Ουκρανία, ένα στην περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ και δύο στην περιφέρεια Χαρκόβου.
Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πως μαίνονταν οι συγκρούσεις στα περίχωρα δύο εξ αυτών των κοινοτήτων, χωρίς να αναγνωρίσει πως κάποια περιήλθε υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις αναφορές αυτές.
Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Πριβίλια στην περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ, όπου τα στρατεύματα της Μόσχας είχαν σφίξει τον κλοιό τις τελευταίες εβδομάδες. Ανακοίνωσε επίσης την κατάληψη των κοινοτήτων Πιστσάνε – κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ, στρατηγικό στόχο των ρωσικών δυνάμεων που συνεχίζουν την προέλασή τους προς δυσμάς – και Τίχε, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.
Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής πως το Πιστσάνε ήταν ένα από τα χωριά στα οποία οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί, υποστηρίζοντας ότι αποκρούστηκαν έξι από τις επτά επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι εισβολείς.
Την Πέμπτη, ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου είχε αναφέρει 17 επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων εναντίον παραμεθόριων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της Τίχε.
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πως μαίνονταν οι συγκρούσεις στα περίχωρα δύο εξ αυτών των κοινοτήτων, χωρίς να αναγνωρίσει πως κάποια περιήλθε υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις αναφορές αυτές.
Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Πριβίλια στην περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ, όπου τα στρατεύματα της Μόσχας είχαν σφίξει τον κλοιό τις τελευταίες εβδομάδες. Ανακοίνωσε επίσης την κατάληψη των κοινοτήτων Πιστσάνε – κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ, στρατηγικό στόχο των ρωσικών δυνάμεων που συνεχίζουν την προέλασή τους προς δυσμάς – και Τίχε, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.
Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής πως το Πιστσάνε ήταν ένα από τα χωριά στα οποία οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί, υποστηρίζοντας ότι αποκρούστηκαν έξι από τις επτά επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι εισβολείς.
Την Πέμπτη, ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου είχε αναφέρει 17 επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων εναντίον παραμεθόριων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της Τίχε.
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα