Καταδικασμένος παιδόφιλος στη Βρετανία βρήκε δουλειά σε νηπιαγωγείο με πλαστά έγγραφα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 27χρονος είχε συλληφθεί τον Μάιο του 2025 στον παιδικό σταθμό όπου εργαζόταν, καθώς οι αστυνομικές Αρχές τον υποπτεύονταν για κατοχή άσεμνων και απαγορευμένων εικόνων ανηλίκων





Όπως αναφέρει η







Κατά την έρευνα στις ηλεκτρονικές συσκευές του, οι αστυνομικοί εντόπισαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο που είχε κατεβάσει, με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν και μια φωτογραφία βρέφους με πάνα, την οποία είχε επιλέξει ως εικόνα στην οθόνη του κινητού του.



Παρά τη σύλληψή του και την έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Πάρι κατάφερε μόλις δύο μήνες αργότερα να προσληφθεί σε διαφορετικό παιδικό σταθμό της ίδιας πόλης.







Η απάτη διαπράχθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 17 Ιουνίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2025.



Πριν από την πρόσληψή του, ο 27χρονος έπρεπε να υποβληθεί στον προβλεπόμενο έλεγχο DBS (Disclosure and Barring Service), το βρετανικό σύστημα ελέγχου ποινικού μητρώου και καταλληλότητας εργαζομένων, ιδιαίτερα όσων πρόκειται να απασχοληθούν με παιδιά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.



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Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη γίνει αντιληπτό ότι ο υποψήφιος εργαζόμενος βρισκόταν ήδη στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών για σοβαρά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων.



Η Αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ επιβεβαίωσε ότι έχει επικοινωνήσει με το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημέρωσης DBS, καθώς η συγκεκριμένη υπόθεση ανέδειξε σοβαρά ζητήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.



Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναγνώρισε την ανησυχία που εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση στις οικογένειες των παιδιών.



Σοβαρά ερωτήματα για τα κενά στους ελέγχους πρόσληψης προσωπικού σε παιδικούς σταθμούς στη Βρετανία προκαλεί η υπόθεση ενός 27χρονου άνδρα, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει εργασία σε δομή προσχολικής αγωγής χρησιμοποιώντας πλαστές συστατικές επιστολές, παρότι είχε ήδη συλληφθεί ως ύποπτος για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.Όπως αναφέρει η Mirror , ο Κρίστιαν Πάρι, από την περιοχή Μίντλετον του Λιντς, καταδικάστηκε σε επιπλέον δύο χρόνια φυλάκισης για απάτη μέσω ψευδών παραστάσεων. Η νέα ποινή θα προστεθεί στα τρία χρόνια και οκτώ μήνες που ήδη εκτίει για προηγούμενα αδικήματά του, ανεβάζοντας τη συνολική διάρκεια της ποινής του στα πέντε χρόνια και οκτώ μήνες.Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 27χρονος είχε συλληφθεί τον Μάιο του 2025 στον παιδικό σταθμό όπου εργαζόταν, καθώς οι αστυνομικές Αρχές τον υποπτεύονταν για κατοχή άσεμνων και απαγορευμένων εικόνων ανηλίκων.Κατά την έρευνα στις ηλεκτρονικές συσκευές του, οι αστυνομικοί εντόπισαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο που είχε κατεβάσει, με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν και μια φωτογραφία βρέφους με πάνα, την οποία είχε επιλέξει ως εικόνα στην οθόνη του κινητού του.Παρά τη σύλληψή του και την έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Πάρι κατάφερε μόλις δύο μήνες αργότερα να προσληφθεί σε διαφορετικό παιδικό σταθμό της ίδιας πόλης.Για να εξασφαλίσει τη συγκεκριμένη θέση, χρησιμοποίησε πλαστές συστατικές επιστολές και ψεύτικες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παραπλανώντας τους υπευθύνους της δομής σχετικά με το επαγγελματικό παρελθόν του.Η απάτη διαπράχθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 17 Ιουνίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2025.Πριν από την πρόσληψή του, ο 27χρονος έπρεπε να υποβληθεί στον προβλεπόμενο έλεγχο DBS (Disclosure and Barring Service), το βρετανικό σύστημα ελέγχου ποινικού μητρώου και καταλληλότητας εργαζομένων, ιδιαίτερα όσων πρόκειται να απασχοληθούν με παιδιά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.Ωστόσο, ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν εντόπισε τη σύλληψή του. Όπως προέκυψε, ο νέος εργοδότης χρησιμοποίησε την υπηρεσία ενημέρωσης του DBS, η οποία πραγματοποιεί έλεγχο πληροφοριών που δεν έχουν οδηγήσει σε καταδίκη ανά εννέα μήνες.Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη γίνει αντιληπτό ότι ο υποψήφιος εργαζόμενος βρισκόταν ήδη στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών για σοβαρά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων.Η Αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ επιβεβαίωσε ότι έχει επικοινωνήσει με το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημέρωσης DBS, καθώς η συγκεκριμένη υπόθεση ανέδειξε σοβαρά ζητήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναγνώρισε την ανησυχία που εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση στις οικογένειες των παιδιών.

«Αναγνωρίζουμε ότι οι γονείς, οι κηδεμόνες και τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας εξακολουθούν να ανησυχούν για το γεγονός ότι ένα άτομο που καταδικάστηκε για αδικήματα σχετικά με άσεμνες εικόνες παιδιών είχε προηγουμένως εργαστεί σε διάφορους παιδικούς σταθμούς. Κατανοούμε πόσο οδυνηρό παραμένει αυτό για όσους έχουν επηρεαστεί», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.



Τον Μάρτιο του 2026, ο Πάρι είχε καταδικαστεί από το δικαστήριο του Λιντς για τα αδικήματα που σχετίζονταν με το παράνομο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό. Σε βάρος του εκδόθηκε επίσης δεκαετής διαταγή πρόληψης σεξουαλικής βλάβης, η οποία προβλέπει περιορισμούς με στόχο την προστασία πιθανών θυμάτων.



Η αρχική ποινή του αυξήθηκε στη συνέχεια, καθώς κρίθηκε υπερβολικά επιεικής, δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος είχε πρόσβαση σε μικρά παιδιά κατά την περίοδο τέλεσης των αδικημάτων.



Κατά την τελευταία δικαστική διαδικασία, στις 23 Οκτωβρίου, ο 27χρονος, ο οποίος είχε προηγουμένως παραδεχθεί την κατηγορία της απάτης μέσω ψευδών παραστάσεων, καταδικάστηκε σε επιπλέον 24 μήνες φυλάκισης.



Ο επικεφαλής επιθεωρητής Σκοτ Χάρτλεϊ, της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Λιντς, χαιρέτισε τη νέα καταδικαστική απόφαση.



«Χαιρετίζουμε τη σημερινή επιπλέον καταδίκη του Πάρι για την εγκληματική του δραστηριότητα, η οποία συνίστατο στην πλαστογράφηση συστατικών επιστολών προκειμένου να εξασφαλίσει εργασία», δήλωσε.



Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη απάτη αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας για τη δράση του 27χρονου, μετά την καταδίκη του τον Μάρτιο για κατοχή άσεμνων εικόνων παιδιών.



Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές επιχείρησαν να καθησυχάσουν τους γονείς, διευκρινίζοντας ότι από την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών του καταδικασθέντος δεν προέκυψαν φωτογραφίες ή βίντεο παιδιών από τους σταθμούς όπου είχε εργαστεί.



«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ανησυχία που προκάλεσε αυτή η υπόθεση στους γονείς των παιδιών που φοιτούσαν στους παιδικούς σταθμούς όπου εργαζόταν ο Πάρι και θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε για ακόμη μία φορά ότι δεν εντοπίστηκαν εικόνες παιδιών από τους συγκεκριμένους χώρους στις συσκευές που κατασχέθηκαν από τον ίδιο», τόνισε ο Σκοτ Χάρτλεϊ.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη Βρετανία, καθώς ένας άνδρας που είχε ήδη συλληφθεί για σοβαρά αδικήματα σχετιζόμενα με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών κατάφερε να επιστρέψει σε εργασιακό περιβάλλον με ανηλίκους, εκμεταλλευόμενος τόσο τις πλαστές συστατικές επιστολές όσο και τα κενά στο σύστημα ελέγχου προσωπικού.



Παρότι οι αστυνομικές Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν εντοπίστηκε υλικό από παιδιά των σταθμών όπου απασχολήθηκε, η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στις δομές προσχολικής αγωγής και της ανάγκης αποτελεσματικότερης διασταύρωσης των στοιχείων όσων προσλαμβάνονται για να εργαστούν με παιδιά.