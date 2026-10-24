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Εκατοντάδες στρατιώτες στο κέντρο του Μιλάνου πριν τις διαδηλώσεις, αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε Ρώμη και Φλωρεντία
Τα μέτρα ασφαλείας θα επεκταθούν και πέρα από το κέντρο της πόλης, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι οι διαδηλωτές ενδέχεται να μετακινηθούν σε άλλες συνοικίες του Μιλάνου
Οι σημερινές συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται στη σκιά των μέτρων που ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζόρτια Μελόνι και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αυστηρότερες ποινές για ανηλίκους, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό στις ομάδες των βίαιων διαδηλωτών που προκάλεσαν επεισόδια.
ΜιλάνοΟι 500 στρατιώτες που αναπτύχθηκαν στο Μιλάνο προστίθενται στις εκατοντάδες που βρίσκονται ήδη εκεί και θα συνδράμουν περίπου 5.000 αστυνομικούς και άλλα στελέχη των δυνάμεων επιβολής του νόμου.
Οι αρχές πραγματοποιούν επιτήρηση με drones, ελέγχους στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, επιχειρούν με μονάδες άμεσης επέμβασης και παρακολουθούν το διαδίκτυο για ενδεχόμενες εκκλήσεις σε βίαιες ενέργειες.
Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, έχει εκφράσει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο επανάληψης των επεισοδίων μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει την ανάπτυξη επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων.
İtalya'nın Milano kentinde şiddetli protestolar yaşanabileceği ihtimaliyle önlemler artırıldı ➔ Bakanlar Kurulunun hafta içinde aldığı karar doğrultusunda 500 asker, Milano kent merkezinde görev yapmaya başladı ➔ Bölgedeki birçok mağaza ve dükkanın dün akşam itibarıyla kepenk indirip vitrinlerini ahşap suntalarla kapattığı görüldü 📌 Milano'da 17-18 Ekim'de meydanlara inen binlerce kişinin katıldığı gösteriler şiddet olaylarına dönüşmüştü https://t.co/8Nf5cW2XpH— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 24, 2026
Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ταραχοποιοί εισέβαλαν σε καταστήματα, σπάζοντας τις εισόδους τους, και έβαλαν στο στόχαστρο αθλητικά παπούτσια, αθλητικά ρούχα και είδη γυμναστικής, σε δρόμους που βρίσκονται γύρω από την κεντρική πλατεία του Ντουόμο, σύμφωνα με το Arab News.
Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα μέτρα ασφαλείας του Σαββάτου θα επεκταθούν και πέρα από το κέντρο της πόλης, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι οι διαδηλωτές ενδέχεται να μετακινηθούν σε άλλες συνοικίες, προκειμένου να αποφύγουν τις περιοχές με ισχυρή αστυνομική παρουσία.
Ο Βάλτερ Ματσέτι, γενικός γραμματέας του συνδικαλιστικού φορέα της αστυνομίας Fsp, δήλωσε στο Associated Press ότι οι στρατιώτες μπορούν να προσφέρουν άμεση ενίσχυση, αλλά δεν μπορούν να επιλύσουν τις ελλείψεις προσωπικού στην αστυνομία. Όπως σημείωσε, η διαχείριση διαδηλώσεων απαιτεί εξειδικευμένη αστυνομική εκπαίδευση.
La polizia presidia Piazza Duomo per timori di una nuova guerriglia urbana a Milano. Anche i negozi di Via Torino, una delle vie maggiormente colpite lo scorso weekend, si preparano. https://t.co/4YXfZNvjaJ— Local Team (@localteamit) October 24, 2026
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι στρατιώτες δεν έχουν εξουσιοδότηση να φέρουν σπρέι πιπεριού ή συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης τέιζερ.
Η αστυνομία του Μιλάνου αναφέρει ότι τα επεισόδια και οι λεηλασίες της προηγούμενης εβδομάδας αφορούσαν περίπου 2.000 πολύ νεαρούς διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν «Ιταλοί που απέκτησαν την ιθαγένεια και Ιταλοί δεύτερης γενιάς», μαζί με αλλοδαπούς υπηκόους.
Μέσα σε δύο ημέρες, η αστυνομία συνέλαβε 45 άτομα, εκ των οποίων τα 34 ήταν ανήλικα.
Ο αρμόδιος για θέματα κοινωνικής πρόνοιας του δήμου του Μιλάνου, Λαμπέρτο Μπερτολέ, δήλωσε στο Associated Press ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να κατανοηθούν το κοινωνικό υπόβαθρο και τα κίνητρα των νέων που συμμετείχαν στις λεηλασίες.
«Πολλοί νέοι άνθρωποι στερούνται ολοένα και περισσότερο την αίσθηση ότι ανήκουν κάπου, καθώς και προοπτικές για το μέλλον. Ένα μέρος της κοινωνίας μας αισθάνεται αποκλεισμένο, μέσα σε συνθήκες κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων», δήλωσε ο Μπερτολέ, ο οποίος είναι μέλος του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος.
Συγκέντρωση φοιτητών με ιταλικές σημαίες
Από τις 10:00 έως τις 12:00, περίπου εκατό μαθητές λυκείου και φοιτητές πανεπιστημίων του Μιλάνου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία XXV Aprile, υπό την ονομασία «Studenti col Tricolore» («Φοιτητές με την τρίχρωμη σημαία»), μετά τα επεισόδια και τις καταστροφές που έπληξαν την πόλη την προηγούμενη εβδομάδα.
Πίσω από ένα μεγάλο πανό με την επιγραφή «Studenti col Tricolore», δεκάδες ιταλικές σημαίες γέμισαν την πλατεία.
Η συγκέντρωση ξεκίνησε με τους ήχους του ιταλικού εθνικού ύμνου, του Inno di Mameli, τον οποίο τραγούδησαν οι νέοι κάτω από ένα πλήθος ιταλικών σημαιών.
Στη συνέχεια ακολούθησαν συνθήματα, τα οποία οι συγκεντρωμένοι φώναζαν δυνατά, όπως: «Από το κέντρο της πόλης μέχρι κάθε συνοικία, το Μιλάνο είναι δικό μας και μας ανήκει».
«Πρόκειται για μια ξεκάθαρη απάντηση στις εικόνες βίας και καταστροφών των τελευταίων ημερών», δήλωσαν οι διοργανωτές.
«Μια γενιά φοιτητών επέλεξε να βγει στους δρόμους όχι για να καταστρέψει, αλλά για να διεκδικήσει τον δεσμό της με την πόλη· όχι για να κρυφτεί πίσω από καλυμμένα πρόσωπα, αλλά για να εμφανιστεί με ακάλυπτα πρόσωπα, κάτω από τα χρώματα της ιταλικής σημαίας».
Για δύο ώρες, η πλατεία γέμισε με το πράσινο, το λευκό και το κόκκινο της ιταλικής σημαίας.
«Γιατί το Μιλάνο δεν ανήκει σε όσους το καταστρέφουν. Ανήκει και σε όσους το αγαπούν, ζουν σε αυτό και έχουν το θάρρος να το υπερασπιστούν», κατέληξαν οι διοργανωτές.
ΡώμηΑυξημένα ήταν τα μέτρα ασφαλείας και στη Ρώμη, όπου οι αρχές έθεσαν υπό αυστηρό έλεγχο πολυτελείς εμπορικούς δρόμους και ενίσχυσαν την επιτήρηση γύρω από το Circus Maximus και την Piazza del Popolo, ενόψει προγραμματισμένων διαδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και κινητοποίηση ακροδεξιών φοιτητών.
Μια αντιπολεμική πορεία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα από την κεντρική Piazza della Repubblica, ενώ υπάρχουν ανησυχίες για πιθανή διείσδυση βίαιων ομάδων στους διαδηλωτές.
Οι διοργανωτές επιχείρησαν να αποστασιοποιηθούν από ενδεχόμενα επεισόδια, καλώντας τους συμμετέχοντες να έχουν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους και να κρατούν τα χέρια τους ορατά.
Πέρα από τη Ρώμη και το Μιλάνο, διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε τουλάχιστον επτά ακόμη πόλεις. Το νεοσύστατο «Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου» αποτελεί τον βασικό φορέα των κινητοποιήσεων, μαζί με φοιτητικές ομοσπονδίες, συνδικαλιστικές οργανώσεις βάσης και αντιπολεμικούς συνασπισμούς.
Έρευνες σε 22 πόλεις της Ιταλίας μετά τα επεισόδια του προηγούμενου ΣαββατοκύριακουΠερισσότερες από 150 έρευνες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μιλάνου και Μόντσα, καθώς και σε άλλες 20 πόλεις, κυρίως στη Λομβαρδία, στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται μετά τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββατοκύριακου.
Οι έρευνες αφορούν επίσης τις χθεσινές «ανακοινώσεις» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες έφεραν την υπογραφή του Κινήματος της 17ης Οκτωβρίου, αλλά όχι μόνο.
Χθες, τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας, η οποία ιδρύθηκε επίσημα μετά τις συγκρούσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου, είχαν ανακοινώσει ότι θα επέλεγαν τρεις πλατείες για να συγκεντρωθούν και στη συνέχεια να συναντηθούν όλοι μαζί σε «μία μεγάλη ενιαία πλατεία», σύμφωνα με πληροφορίες της Repubblica.
Πολλά οχήματα των δυνάμεων ασφαλείας και της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στις πλατείες, χωρίς ωστόσο να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στους περαστικούς.
Ανάμεσα στα πλήθη των τουριστών και των κατοίκων που περπατούν στους δρόμους, σχεδόν αθέατοι, βρίσκονται και οι αλεξιπτωτιστές της μονάδας Folgore, οι οποίοι έφτασαν από τη Σιένα για να ενισχύσουν τις δυνάμεις ασφαλείας.
Τα στρατιωτικά οχήματά τους τύπου Lince είναι σταθμευμένα σε τακτική σειρά μπροστά από το Βασιλικό Ανάκτορο (Palazzo Reale). Ορισμένοι τα φωτογραφίζουν σαν να αποτελούν μέρος κάποιας έκθεσης.
Θωρακισμένες βιτρίνες στη Φλωρεντία και αυξημένα μέτρα ασφαλείαςΘωρακισμένα προστατευτικά καλύμματα τοποθετήθηκαν στις βιτρίνες της οδού Tornabuoni και σε άλλους δρόμους του ιστορικού κέντρου της Φλωρεντίας, ενώ τα κοσμηματοπωλεία, τα καταστήματα χρυσαφικών και τα πολυτελή ωρολογοποιεία στη γέφυρα Πόντε Βέκιο θα κλείσουν στις 14:30, ενόψει των διαδηλώσεων που έχουν ανακοινωθεί για το απόγευμα.
Την απόφαση ανακοίνωσε η Confcommercio Firenze-Arezzo, η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία με τη νομαρχία και την αστυνομική διεύθυνση.
Η ένωση κάλεσε τα μέλη της να αντιμετωπίσουν την ημέρα «με προσοχή και σύνεση, χωρίς πανικό», συστήνοντάς τους να αναφέρουν αμέσως τυχόν ύποπτες κινήσεις ή ασυνήθιστες καταστάσεις.
La diretta delle manifestazioni a Firenze e nel resto della Toscana: timori di violenze e saccheggi, il capoluogo blindato https://t.co/zRGiclLh8T— La Nazione (@qn_lanazione) October 24, 2026
Τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης παραμένουν, ωστόσο, γενικά ανοιχτά, με ορισμένες εξαιρέσεις. Κανονικά λειτουργεί και η υπαίθρια αγορά στην πλατεία Strozzi, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα και αύριο.
Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, η δημοτική αστυνομία έχει διαθέσει 32 περιπολίες, οι οποίες ενισχύονται από την κρατική αστυνομία, τους καραμπινιέρους, την οικονομική αστυνομία και τις μονάδες αντιμετώπισης ταραχών.
Οι αστυνομικοί, τόσο ένστολοι όσο και με πολιτικά, ελέγχουν τις πλατείες στις οποίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις.
Έλεγχοι έχουν προγραμματιστεί επίσης στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στα εμπορικά κέντρα της Φλωρεντίας και της ευρύτερης επαρχίας.
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