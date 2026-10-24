Εκατοντάδες στρατιώτες στο κέντρο του Μιλάνου πριν τις διαδηλώσεις, αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε Ρώμη και Φλωρεντία

Τα μέτρα ασφαλείας θα επεκταθούν και πέρα από το κέντρο της πόλης, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι οι διαδηλωτές ενδέχεται να μετακινηθούν σε άλλες συνοικίες του Μιλάνου