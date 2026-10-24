Αντικυβερνητική διαδήλωση στο Τελ Αβίβ, τρεις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από το Συμβούλιο του Οκτωβρίου, μια ομάδα που ίδρυσαν οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου, για να ζητήσουν λογοδοσία για την αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας που οδήγησε στην επίθεση της Χαμάς