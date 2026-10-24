Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακινήσει τους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου σε άλλη αίθουσα

«Μπορεί να μεταφέρω τα Fake News σε μια λιγότερο ενοχλητική τοποθεσία», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του έπειτα από δημοσίευμα που τον θέλει να επαναφέρει ιστορική πισίνα στον χώρο όπου γίνονται οι ενημερώσεις των δημοσιογράφων