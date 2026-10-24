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Οι Χούθι χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Άντεν στην Υεμένη
Οι Χούθι χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Άντεν στην Υεμένη
Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, έπληξαν με βαλιστικούς πυραύλους το στρατόπεδο αλ Νασρ και τη ναυτική στρατιωτική βάση της περιοχής
Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νότια πόλη-λιμάνι Άντεν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν το στρατόπεδο αλ Νασρ και τη ναυτική στρατιωτική βάση της περιοχής, όπου στεγάζονται και τα αρχηγεία της Ακτοφυλακής.
Νωρίτερα, το υπουργείο Πληροφοριών της Υεμένης είχε ανακοινώσει ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Άντεν με βαλλιστικούς πυραύλους.
Σύμφωνα με το aljazeera.com, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των επιθέσεων, τις πιθανές ζημιές ή την ύπαρξη θυμάτων.
Νωρίτερα, το υπουργείο Πληροφοριών της Υεμένης είχε ανακοινώσει ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Άντεν με βαλλιστικούς πυραύλους.
Σύμφωνα με το aljazeera.com, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των επιθέσεων, τις πιθανές ζημιές ή την ύπαρξη θυμάτων.
#Breaking 💥Three powerful explosions heard in Aden #AnsarAllah targets the Coast Guard headquarters in Aden with three ballistic missiles Houthis target Aden International Airport and the port in Aden’s al-Tawahi district with ballistic missiles #Yemen https://t.co/VWSQNcyEUz— ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) October 24, 2026
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