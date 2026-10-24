Οι Χούθι χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Άντεν στην Υεμένη
ΚΟΣΜΟΣ
Χούθι Υεμένη Λιμάνι Στρατιωτική βάση Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οι Χούθι χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Άντεν στην Υεμένη

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, έπληξαν με βαλιστικούς πυραύλους το στρατόπεδο αλ Νασρ και τη ναυτική στρατιωτική βάση της περιοχής

Οι Χούθι χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Άντεν στην Υεμένη
Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νότια πόλη-λιμάνι Άντεν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν το στρατόπεδο αλ Νασρ και τη ναυτική στρατιωτική βάση της περιοχής, όπου στεγάζονται και τα αρχηγεία της Ακτοφυλακής.

Νωρίτερα, το υπουργείο Πληροφοριών της Υεμένης είχε ανακοινώσει ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Άντεν με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με το aljazeera.com, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των επιθέσεων, τις πιθανές ζημιές ή την ύπαρξη θυμάτων.


Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης