Ουκρανικά drones έπληξαν το πετροχημικό εργοστάσιο Ομσκυ Καουτσούκ και αποθήκη της Οζον στη Ρωσία, δείτε βίντεο

Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, που βρίσκεται σε απόσταση άνω των 2.400 χιλιομέτρων από την Ουκρανία, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά - Στο σημείο βρίσκονται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης





Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ξέσπασε μεγάλη









The Ozon logistics hub and the "Omsky Kauchuk" chemical plant in the city of Omsk. https://t.co/vB4K1IiQKH — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 24, 2026





Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ομσκ, Βιτάλι Χοτσένκο, δήλωσε σύμφωνα με το



Το Omsky Kauchuk είναι σημαντική πετροχημική επιχείρηση του ομίλου Titan και ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς συνθετικού καουτσούκ στη Ρωσία. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2024, η εταιρεία αντιπροσώπευε το 25% της ρωσικής παραγωγής καουτσούκ βουταδιενίου-μεθυλοστυρενίου (SKMS).





Κλείσιμο Omsk, Ozon's logistics hub, after being attacked by attack drones. The area of the complex is 107,000 square meters. https://t.co/CbxHG11fIE — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 24, 2026

Το εργοστάσιο αποτελεί επίσης σημαντικό παραγωγό του πρόσθετου καυσίμων MTBE, το οποίο χρησιμοποιείται για την αύξηση του αριθμού οκτανίων της βενζίνης, καθώς και φαινόλης και ακετόνης.



Πρόκειται για το δεύτερο εργοστάσιο παραγωγής καουτσούκ που δέχεται πλήγμα στις 24 Οκτωβρίου 2026. Νωρίτερα το ίδιο πρωί, ουκρανικά drones επιτέθηκαν στο πετροχημικό εργοστάσιο Tolyattikauchuk, στην πόλη Τολιάτι, στην περιφέρεια Σαμάρα της Ρωσίας.



Ουκρανικά drones έπληξαν το πετροχημικό εργοστάσιο , Ομσκυ Καουτσούκ έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς συνθετικού καουτσούκ στη Ρωσία Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά . Στο στόχαστρο βρέθηκε επίσης το κέντρο εφοδιαστικής της εταιρείας Ozon στο Ομσκ.Βίντεο που καταγράφουν τις ζημιές στο εργοστάσιο δημοσίευσε η κοινότητα Exilenova+.Την επίθεση επιβεβαίωσαν και οι τοπικές αρχές, αναγνωρίζοντας ότι τα drones έφτασαν στη βόρεια βιομηχανική ζώνη του Ομσκ.Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ομσκ, Βιτάλι Χοτσένκο, δήλωσε σύμφωνα με το Militarnyi : «Εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έφτασαν στη βόρεια βιομηχανική ζώνη. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο».Το Omsky Kauchuk είναι σημαντική πετροχημική επιχείρηση του ομίλου Titan και ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς συνθετικού καουτσούκ στη Ρωσία. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2024, η εταιρεία αντιπροσώπευε το 25% της ρωσικής παραγωγής καουτσούκ βουταδιενίου-μεθυλοστυρενίου (SKMS).Το εργοστάσιο αποτελεί επίσης σημαντικό παραγωγό του πρόσθετου καυσίμων MTBE, το οποίο χρησιμοποιείται για την αύξηση του αριθμού οκτανίων της βενζίνης, καθώς και φαινόλης και ακετόνης.Πρόκειται για το δεύτερο εργοστάσιο παραγωγής καουτσούκ που δέχεται πλήγμα στις 24 Οκτωβρίου 2026. Νωρίτερα το ίδιο πρωί, ουκρανικά drones επιτέθηκαν στο πετροχημικό εργοστάσιο Tolyattikauchuk, στην πόλη Τολιάτι, στην περιφέρεια Σαμάρα της Ρωσίας.

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο κέντρο εφοδιαστικής της εταιρείας Ozon στο Ομσκ.



Το συγκρότημα διαχειρίζεται την παραλαβή, την αποθήκευση, τη συλλογή και την αποστολή προϊόντων. Ως εκ τούτου, η διακοπή λειτουργίας του θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στις περιφερειακές δραστηριότητες εφοδιαστικής της Ozon.



Σημαντικές ποσότητες στρατιωτικού εξοπλισμού, οπτικών συστημάτων, drones και εξαρτημάτων πωλούνται μέσω του δικτύου της συγκεκριμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου.



Σύμφωνα με έρευνα του Verstka, από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026, η αξία των παραγγελιών στρατιωτικών προϊόντων και αγαθών διπλής χρήσης ξεπέρασε τα 25 δισεκατομμύρια ρούβλια.