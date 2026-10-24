Η Europol ξεσκέπασε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων με «πλοκάμια» σε 34 χώρες: Σύγχρονοι σκλάβοι χωρίς μισθό σε εστιατόρια και φάρμες, 248 θύματα, 27 συλλήψεις



63 θύματα σε εστιατόρια και καταστήματα περιποίησης νυχιών στη Γερμανία



Συμμετοχή και της Ελλάδας στη διεθνή επιχείρηση

Στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στηεντοπίστηκαν 63 θύματα, κυρίως υπήκοοικαι, τα οποία εργάζονταν σεΟι έρευνες αποκάλυψαν περιπτώσεις υποαμειβόμενης εργασίας, παράνομης απασχόλησης και περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας των εργαζομένων.Στηνεντοπίστηκαν 11 θύματα καταναγκαστικής εργασίας και οικιακής δουλείας στον αγροτικό τομέα, καθώς και τέσσερα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.Στο, σε συνεργασία με τις Αρχές του Αζερμπαϊτζάν, αποκαλύφθηκε υπόθεση εκμετάλλευσης έξι Αζέρων εργαζομένων σε εργοτάξιο της Ποντγκόριτσα.Στηδιαπιστώθηκε ότι ευάλωτα άτομα, μεταξύ των οποίων ανήλικοι, είχαν προσελκυστεί με υποσχέσεις για δίκαιες αμοιβές σε αγροτικές εργασίες, αλλά τελικά εργάζονταν περισσότερες από 12 ώρες ημερησίως χωρίς πληρωμή και υπό εξαιρετικά κακές συνθήκες.Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 34 χώρες που συμμετείχαν στη συντονισμένη δράση, μαζί με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Ολλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.