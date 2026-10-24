Ακροαριστερός βουλευτής στη Γαλλία φωτογραφίζεται με μασκοφόρους διαδηλωτές και την παλαιστινιακή σημαία, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Διαδηλωτές Επεισόδια Βουλευτής Φωτογραφία

Ακροαριστερός βουλευτής στη Γαλλία φωτογραφίζεται με μασκοφόρους διαδηλωτές και την παλαιστινιακή σημαία, βίντεο

Στο βίντεο ο Αλάν Μπρινόν, βουλευτής του κόμματος της ακροαριστεράς LFI, φορώντας κοστούμι και γραβάτα φαίνεται να παίρνει θέση στο οδόστρωμα χαμογελαστός αγκαλιά με τους διαδηλωτές

Ακροαριστερός βουλευτής στη Γαλλία φωτογραφίζεται με μασκοφόρους διαδηλωτές και την παλαιστινιακή σημαία, βίντεο
33 ΣΧΟΛΙΑ
Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή που βουλευτής ακροαριστερού κόμματος στη Γαλλία βγάζει φωτογραφία με διαδηλωτές που έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και κρατώντας παλαιστινιακή σημαία. 

Πρόκειται για τον Αλάν Μπρινόν, Γάλλο πολιτικό και μέλος του αριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise - LFI), ο οποίος είναι πρώην επαγγελματίας αθλητής των μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA) και δημοτικός σύμβουλος στην πόλη της Γκρενόμπλ.

Στη συνέχεια, χαλαρός με τα χέρια στις τσέπες και χαμογελαστός μαζί με τρεις διαδηλωτές που έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους βγάζει φωτογραφία με τον έναν να έχει στην πλάτη του την παλαιστινιακή σημαία. 

Δείτε βίντεο

33 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης