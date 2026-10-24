Ακροαριστερός βουλευτής στη Γαλλία φωτογραφίζεται με μασκοφόρους διαδηλωτές και την παλαιστινιακή σημαία, βίντεο
Ακροαριστερός βουλευτής στη Γαλλία φωτογραφίζεται με μασκοφόρους διαδηλωτές και την παλαιστινιακή σημαία, βίντεο
Στο βίντεο ο Αλάν Μπρινόν, βουλευτής του κόμματος της ακροαριστεράς LFI, φορώντας κοστούμι και γραβάτα φαίνεται να παίρνει θέση στο οδόστρωμα χαμογελαστός αγκαλιά με τους διαδηλωτές
Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή που βουλευτής ακροαριστερού κόμματος στη Γαλλία βγάζει φωτογραφία με διαδηλωτές που έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και κρατώντας παλαιστινιακή σημαία.
Πρόκειται για τον Αλάν Μπρινόν, Γάλλο πολιτικό και μέλος του αριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise - LFI), ο οποίος είναι πρώην επαγγελματίας αθλητής των μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA) και δημοτικός σύμβουλος στην πόλη της Γκρενόμπλ.
Στη συνέχεια, χαλαρός με τα χέρια στις τσέπες και χαμογελαστός μαζί με τρεις διαδηλωτές που έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους βγάζει φωτογραφία με τον έναν να έχει στην πλάτη του την παλαιστινιακή σημαία.
Δείτε βίντεο
Πρόκειται για τον Αλάν Μπρινόν, Γάλλο πολιτικό και μέλος του αριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise - LFI), ο οποίος είναι πρώην επαγγελματίας αθλητής των μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA) και δημοτικός σύμβουλος στην πόλη της Γκρενόμπλ.
Στη συνέχεια, χαλαρός με τα χέρια στις τσέπες και χαμογελαστός μαζί με τρεις διαδηλωτές που έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους βγάζει φωτογραφία με τον έναν να έχει στην πλάτη του την παλαιστινιακή σημαία.
Δείτε βίντεο
A French Member of Parliament from the far-left LFI party taking pictures with masked rioters with Palestinian flags https://t.co/oQRHKyq0UT— Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2026
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