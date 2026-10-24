«Πόλεμος» στο Dragons' Den για τον Βασίλη από τις Σέρρες και το απορρυπαντικό του: Ποιοι κέρδισαν την εμπιστοσύνη του και του έδωσαν €150.000



Ποιος είναι ο δημιουργός της Kerkini

Βασίλης Τσικές έ



Ο ίδιος είναι και το πρόσωπο του brand στα social media

φυγε από την Ελλάδα, εργάστηκε στο Λονδίνο σε πολυεθνικές του κλάδου των απορρυπαντικών και απέκτησε εμπειρία στην ανάπτυξη προϊόντων. Στη συνέχεια, αποφάσισε να αξιοποιήσει όσα έμαθε για να δημιουργήσει κάτι δικό του, με επιχειρηματική βάση την πατρίδα του, τις Σέρρες.Από τη σύνθεση μέχρι τη συσκευασία, έβαλε παντού την προσωπική του σφραγίδα. Ανέπτυξε τη συνταγή, σχεδίασε την εικόνα του προϊόντος, βρήκε συνεργάτες παραγωγής στην Κίνα και οργάνωσε την επιχείρηση από το Λονδίνο, με τις Σέρρες ως κόμβο αποθήκευσης και διανομής.Το προϊόν του είναι είναι ένα απορρυπαντικό ρούχων σε φύλλα. Μια ελαφριά, πρακτική εναλλακτική στα ογκώδη απορρυπαντικά, με πολύχρωμη συσκευασία και αισθητική που παραπέμπει στην Ελλάδα των ’70s. Με την Kerkini, ο Βασίλης διεκδικεί χώρο σε μια αγορά όπου κυριαρχούν πανίσχυρα διεθνή brands. Η Kerkini λανσαρίστηκε τον Ιανουάριο του 2026 και, όπως παρουσιάζεται στο pitch, είχε ήδη καταγράψει τζίρο 200.000 ευρώ μέχρι τα γυρίσματα. Με πωλήσεις online και παρουσία πλέον σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, η ιδέα έχει αρχίσει να βρίσκει τη θέση της στην ελληνική αγορά.Με βίντεο που συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές, μετατρέπει την καθαριότητα σε ψυχαγωγία και θέλει να τους κάνει όλους «Παστρικοθοδώρες». Έχει μάλιστα δημιουργήσει τη Λαμπίκα Λεκέ, έναν drag queen χαρακτήρα που καθαρίζει με χιούμορ και προσωπικότητα.Ο συνδυασμός εξωστρέφειας και επιχειρηματικής προετοιμασίας που τον χαρακτηρίζουν είναι στοιχεία που εντυπωσιάζουν τους Dragons και μετατρέπουν την παρουσίασή του σε έντονη διεκδίκηση μεταξύ τους. Οι συνεργάτες του έχουν ονόματα Αθηνά και Φοίβος. Η σύμπτωση με τις μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 δίνει ακόμη μία παιχνιδιάρικη λεπτομέρεια στην ιστορία του.