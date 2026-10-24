«Πόλεμος» στο Dragons' Den για τον Βασίλη από τις Σέρρες και το απορρυπαντικό του: Ποιοι κέρδισαν την εμπιστοσύνη του και του έδωσαν €150.000
«Πόλεμος» στο Dragons' Den για τον Βασίλη από τις Σέρρες και το απορρυπαντικό του: Ποιοι κέρδισαν την εμπιστοσύνη του και του έδωσαν €150.000
Ήρθε η ώρα να γίνουμε όλοι, άντρες και γυναίκες, παστρικοθοδώρες, είπε με χιουμοριστική διάθεση ο επιχειρηματίας από τα Καλύβια Σερρών
Με συμφωνία χρηματοδότησης 150.000 ευρώ, αντί των 95.000 ευρώ που είχε αρχικά ζητήσει, αποχώρησε από το «Dragons’ Den» ο Βασίλης Τσικές, ιδρυτής της εταιρείας KERKINI, ο οποίος κατάφερε να προκαλέσει έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στους επενδυτές.
Ο επιχειρηματίας από τα Καλύβια Σερρών παρουσίασε ένα απορρυπαντικό ρούχων σε μορφή φύλλων, με την πρότασή του να οδηγεί σε συμφωνία με τρεις Dragons, η οποία, ωστόσο, κινδύνευσε να ανατραπεί την τελευταία στιγμή, όταν δύο ακόμη επενδυτές κατέθεσαν ανταγωνιστική προσφορά.
Ο Βασίλης Τσικές εμφανίστηκε στην εκπομπή παρουσιάζοντας την εταιρεία KERKINI και την επιχειρηματική πορεία της στον τομέα των προϊόντων καθαρισμού ρούχων. Στο επίκεντρο της παρουσίασής του βρέθηκε το απορρυπαντικό σε μορφή λεπτών φύλλων, μια διαφορετική πρόταση από τα συμβατικά υγρά απορρυπαντικά και τις σκόνες πλυντηρίου.
Ο επιχειρηματίας προσπάθησε να δώσει και μια διαφορετική διάσταση στην καθημερινή διαδικασία του πλυσίματος των ρούχων, συνδέοντάς την με τις προσωπικές αναμνήσεις και τις σχέσεις των ανθρώπων. Μάλιστα, δήλωσε με χιούμορ ότι φιλοδοξεί να κάνει τους καταναλωτές «παστρικοθοδώρες». «Ήρθε η ώρα να γίνουμε όλοι, άντρες και γυναίκες, παστρικοθοδώρες», είπε, πριν βρεθεί απέναντι στους πέντε Dragons.
Η επιχειρηματική πορεία της KERKINI, αλλά και η προσωπική ιστορία του ιδρυτή της, κέντρισαν το ενδιαφέρον των Dragons, με την παρουσίαση να εξελίσσεται σε διαπραγμάτευση για τη συμμετοχή τους στην εταιρεία.
Δείτε βίντεο με την εμφάνισή του στο «Dragons’ Den»
Αρχικά, ο Βασίλης Τσικές ζήτησε χρηματοδότηση 95.000 ευρώ, προσφέροντας ως αντάλλαγμα το 5% της επιχείρησής του. Η πρόταση αυτή αντιστοιχούσε σε αποτίμηση της KERKINI στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Το ενδιαφέρον των επενδυτών, ωστόσο, οδήγησε τη διαπραγμάτευση σε διαφορετική κατεύθυνση.
Ο Χάρης Βαφειάς και η Μαρία Χατζηστεφανή ήταν μεταξύ των επενδυτών που διεκδίκησαν τη συμμετοχή τους στην KERKINI, με την αρχική τους αντιπαράθεση να καταλήγει τελικά σε κοινή επιχειρηματική πρόταση. Στη συμφωνία προστέθηκε και η Ελευθερία Ζούρου, με τους τρεις Dragons να αποφασίζουν να επενδύσουν συνολικά 150.000 ευρώ, προσφέροντας από 50.000 ευρώ ο καθένας, με αντάλλαγμα το 15% της εταιρείας.
Ο Βασίλης Τσικές αποδέχτηκε την πρόταση, εξασφαλίζοντας 55.000 ευρώ περισσότερα από το ποσό που είχε ζητήσει αρχικά, παραχωρώντας όμως και μεγαλύτερο μερίδιο της επιχείρησής του. Η διαπραγμάτευση δεν ολοκληρώθηκε εκεί, καθώς την τελευταία στιγμή ο Γιάννης Τσιώρης και ο Κώστας Χαλκιάς κατέθεσαν νέα, ανταγωνιστική πρόταση, επιχειρώντας να ανατρέψουν τη συμφωνία που είχε ήδη επιτευχθεί.
Η παρέμβασή τους έδωσε νέα τροπή στη διαδικασία, με τον επιχειρηματία να καλείται να επιλέξει ανάμεσα στις δύο επενδυτικές προτάσεις. Τελικά, ο ιδρυτής της KERKINI επέλεξε να παραμείνει στην αρχική του συμφωνία με την Ελευθερία Ζούρου, τον Χάρη Βαφειά και τη Μαρία Χατζηστεφανή.
Η τελική συμφωνία των 150.000 ευρώ για το 15% της εταιρείας αντιστοιχεί σε αποτίμηση 1 εκατομμυρίου ευρώ με βάση το ποσό της επένδυσης και το ποσοστό συμμετοχής, έναντι των 1,9 εκατομμυρίων ευρώ που προέκυπταν από την αρχική πρόταση του επιχειρηματία.
Έτσι, ο Βασίλης Τσικές ολοκλήρωσε την παρουσία του στο «Dragons’ Den Greece» έχοντας εξασφαλίσει συμφωνία χρηματοδότησης με τρεις επενδυτές, έπειτα από μια διαπραγμάτευση που περιλάμβανε ανταγωνιστικές προσφορές και μια ανατροπή λίγο πριν από το τέλος.
Ο επιχειρηματίας από τα Καλύβια Σερρών παρουσίασε ένα απορρυπαντικό ρούχων σε μορφή φύλλων, με την πρότασή του να οδηγεί σε συμφωνία με τρεις Dragons, η οποία, ωστόσο, κινδύνευσε να ανατραπεί την τελευταία στιγμή, όταν δύο ακόμη επενδυτές κατέθεσαν ανταγωνιστική προσφορά.
Ο Βασίλης Τσικές εμφανίστηκε στην εκπομπή παρουσιάζοντας την εταιρεία KERKINI και την επιχειρηματική πορεία της στον τομέα των προϊόντων καθαρισμού ρούχων. Στο επίκεντρο της παρουσίασής του βρέθηκε το απορρυπαντικό σε μορφή λεπτών φύλλων, μια διαφορετική πρόταση από τα συμβατικά υγρά απορρυπαντικά και τις σκόνες πλυντηρίου.
Ο επιχειρηματίας προσπάθησε να δώσει και μια διαφορετική διάσταση στην καθημερινή διαδικασία του πλυσίματος των ρούχων, συνδέοντάς την με τις προσωπικές αναμνήσεις και τις σχέσεις των ανθρώπων. Μάλιστα, δήλωσε με χιούμορ ότι φιλοδοξεί να κάνει τους καταναλωτές «παστρικοθοδώρες». «Ήρθε η ώρα να γίνουμε όλοι, άντρες και γυναίκες, παστρικοθοδώρες», είπε, πριν βρεθεί απέναντι στους πέντε Dragons.
Η επιχειρηματική πορεία της KERKINI, αλλά και η προσωπική ιστορία του ιδρυτή της, κέντρισαν το ενδιαφέρον των Dragons, με την παρουσίαση να εξελίσσεται σε διαπραγμάτευση για τη συμμετοχή τους στην εταιρεία.
Δείτε βίντεο με την εμφάνισή του στο «Dragons’ Den»
Αρχικά, ο Βασίλης Τσικές ζήτησε χρηματοδότηση 95.000 ευρώ, προσφέροντας ως αντάλλαγμα το 5% της επιχείρησής του. Η πρόταση αυτή αντιστοιχούσε σε αποτίμηση της KERKINI στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Το ενδιαφέρον των επενδυτών, ωστόσο, οδήγησε τη διαπραγμάτευση σε διαφορετική κατεύθυνση.
Ο Χάρης Βαφειάς και η Μαρία Χατζηστεφανή ήταν μεταξύ των επενδυτών που διεκδίκησαν τη συμμετοχή τους στην KERKINI, με την αρχική τους αντιπαράθεση να καταλήγει τελικά σε κοινή επιχειρηματική πρόταση. Στη συμφωνία προστέθηκε και η Ελευθερία Ζούρου, με τους τρεις Dragons να αποφασίζουν να επενδύσουν συνολικά 150.000 ευρώ, προσφέροντας από 50.000 ευρώ ο καθένας, με αντάλλαγμα το 15% της εταιρείας.
Ο Βασίλης Τσικές αποδέχτηκε την πρόταση, εξασφαλίζοντας 55.000 ευρώ περισσότερα από το ποσό που είχε ζητήσει αρχικά, παραχωρώντας όμως και μεγαλύτερο μερίδιο της επιχείρησής του. Η διαπραγμάτευση δεν ολοκληρώθηκε εκεί, καθώς την τελευταία στιγμή ο Γιάννης Τσιώρης και ο Κώστας Χαλκιάς κατέθεσαν νέα, ανταγωνιστική πρόταση, επιχειρώντας να ανατρέψουν τη συμφωνία που είχε ήδη επιτευχθεί.
Η παρέμβασή τους έδωσε νέα τροπή στη διαδικασία, με τον επιχειρηματία να καλείται να επιλέξει ανάμεσα στις δύο επενδυτικές προτάσεις. Τελικά, ο ιδρυτής της KERKINI επέλεξε να παραμείνει στην αρχική του συμφωνία με την Ελευθερία Ζούρου, τον Χάρη Βαφειά και τη Μαρία Χατζηστεφανή.
Η τελική συμφωνία των 150.000 ευρώ για το 15% της εταιρείας αντιστοιχεί σε αποτίμηση 1 εκατομμυρίου ευρώ με βάση το ποσό της επένδυσης και το ποσοστό συμμετοχής, έναντι των 1,9 εκατομμυρίων ευρώ που προέκυπταν από την αρχική πρόταση του επιχειρηματία.
Έτσι, ο Βασίλης Τσικές ολοκλήρωσε την παρουσία του στο «Dragons’ Den Greece» έχοντας εξασφαλίσει συμφωνία χρηματοδότησης με τρεις επενδυτές, έπειτα από μια διαπραγμάτευση που περιλάμβανε ανταγωνιστικές προσφορές και μια ανατροπή λίγο πριν από το τέλος.
Ο Βασίλης Τσικές έφυγε από την Ελλάδα, εργάστηκε στο Λονδίνο σε πολυεθνικές του κλάδου των απορρυπαντικών και απέκτησε εμπειρία στην ανάπτυξη προϊόντων. Στη συνέχεια, αποφάσισε να αξιοποιήσει όσα έμαθε για να δημιουργήσει κάτι δικό του, με επιχειρηματική βάση την πατρίδα του, τις Σέρρες.
Ποιος είναι ο δημιουργός της Kerkini
Από τη σύνθεση μέχρι τη συσκευασία, έβαλε παντού την προσωπική του σφραγίδα. Ανέπτυξε τη συνταγή, σχεδίασε την εικόνα του προϊόντος, βρήκε συνεργάτες παραγωγής στην Κίνα και οργάνωσε την επιχείρηση από το Λονδίνο, με τις Σέρρες ως κόμβο αποθήκευσης και διανομής.
Το προϊόν του είναι είναι ένα απορρυπαντικό ρούχων σε φύλλα. Μια ελαφριά, πρακτική εναλλακτική στα ογκώδη απορρυπαντικά, με πολύχρωμη συσκευασία και αισθητική που παραπέμπει στην Ελλάδα των ’70s. Με την Kerkini, ο Βασίλης διεκδικεί χώρο σε μια αγορά όπου κυριαρχούν πανίσχυρα διεθνή brands. Η Kerkini λανσαρίστηκε τον Ιανουάριο του 2026 και, όπως παρουσιάζεται στο pitch, είχε ήδη καταγράψει τζίρο 200.000 ευρώ μέχρι τα γυρίσματα. Με πωλήσεις online και παρουσία πλέον σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, η ιδέα έχει αρχίσει να βρίσκει τη θέση της στην ελληνική αγορά.
Με βίντεο που συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές, μετατρέπει την καθαριότητα σε ψυχαγωγία και θέλει να τους κάνει όλους «Παστρικοθοδώρες». Έχει μάλιστα δημιουργήσει τη Λαμπίκα Λεκέ, έναν drag queen χαρακτήρα που καθαρίζει με χιούμορ και προσωπικότητα.
Ο ίδιος είναι και το πρόσωπο του brand στα social media
Ο συνδυασμός εξωστρέφειας και επιχειρηματικής προετοιμασίας που τον χαρακτηρίζουν είναι στοιχεία που εντυπωσιάζουν τους Dragons και μετατρέπουν την παρουσίασή του σε έντονη διεκδίκηση μεταξύ τους. Οι συνεργάτες του έχουν ονόματα Αθηνά και Φοίβος. Η σύμπτωση με τις μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 δίνει ακόμη μία παιχνιδιάρικη λεπτομέρεια στην ιστορία του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα