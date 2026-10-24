Γαλλία: Χιλιάδες διαδηλωτές στην Ορλεάνη κατά του συνεδρίου του κόμματος της Μαρίν Λεπέν – Ζητούν παραίτηση Μακρόν

«Μακρόν παραιτήσου» και «Λεπέν στη φυλακή» είναι τα κεντρικά συνθήματα των διαδηλωτών – Διαρκείς οι έλεγχοι της αστυνομίας

ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης της Μαρίν Λεπέν που πραγματοποιείται στην πόλη.



Η τοπική νομαρχία έκανε λόγο για 11.000 ανθρώπους, ενώ οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η συμμετοχή ανέρχεται στους 26.000 ανθρώπους.







«Μακρόν παραιτήσου» και «Λεπέν στη φυλακή» είναι δύο από τα βασικά συνθήματα που ακούγονται, όπως μετέδωσε το BFMTV. Το δεύτερο σύνθημα αφορά στην καταδίκη της



«Η Εθνική Συσπείρωση είναι ένα ρατσιστικό, αντισημιτικό και σεξιστικό κόμμα» δήλωσε η ΓΓ της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CGT), Σοφί Μπινέ, που βρέθηκε στην πόλη για να πάρει μέρος στη διαδήλωση. «Δεν υπάρχει χειρότερος εχθρός για τις εργαζόμενες και τους εργαζομένους από την Ακροδεξιά. Υπερασπίζεται τα συμφέροντα των ισχυρών», πρόσθεσε.







Απαγόρευση κυκλοφορίας για παιδιά κάτω των 15 ετών Την ίδια ώρα, η πόλη βρίσκεται σε κλοιό, λόγω των διαδηλώσεων. Ο δήμαρχος επέβαλε προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους κάτω των 15 ετών.



Το μέτρο ισχύει από τις 21:00 έως τις 06:00, σε ολόκληρη την πόλη, κατά τις δύο επόμενες νύχτες, από το Σάββατο προς την Κυριακή και από την Κυριακή προς τη Δευτέρα.



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Κατασχέθηκαν μαχαίρι, απομίμηση όπλου και άλλα αντικείμενα

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής ελέγχους στα διόδια της Ορλεάνης, κατά τους οποίους κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα.



Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν κατακλύσει την Ορλεάνη, για να διαμαρτυρηθούν για το συνέδριο τηςτηςπου πραγματοποιείται στην πόλη.Η τοπική νομαρχία έκανε λόγο για 11.000 ανθρώπους, ενώ οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η συμμετοχή ανέρχεται στους 26.000 ανθρώπους.Η πορεία πραγματοποιείται σε ήρεμο κλίμα. Οι διαδηλωτές ακολουθούν προκαθορισμένη διαδρομή που σχηματίζει έναν μεγάλο κύκλο στο κέντρο της πόλης.» και «» είναι δύο από τα βασικά συνθήματα που ακούγονται, όπως μετέδωσε το BFMTV. Το δεύτερο σύνθημα αφορά στην καταδίκη της Μαρίν Λεπέν που έχει προσφύγει στο ακυρωτικό Δικαστήριο.«Ηείναι ένα ρατσιστικό, αντισημιτικό και σεξιστικό κόμμα» δήλωσε η ΓΓ της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CGT),που βρέθηκε στην πόλη για να πάρει μέρος στη διαδήλωση. «Δεν υπάρχει χειρότερος εχθρός για τις εργαζόμενες και τους εργαζομένους από την Ακροδεξιά. Υπερασπίζεται τα συμφέροντα των ισχυρών», πρόσθεσε.Στην Ορλεάνη βρίσκεται επίσης ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), Ολιβιέ Φορ που μετέχει στην κινητοποίηση.Την ίδια ώρα, η πόλη βρίσκεται σε κλοιό, λόγω των διαδηλώσεων. Ο δήμαρχος επέβαλε προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους κάτω των 15 ετών.Το μέτρο ισχύει από τις 21:00 έως τις 06:00, σε ολόκληρη την πόλη, κατά τις δύο επόμενες νύχτες, από το Σάββατο προς την Κυριακή και από την Κυριακή προς τη Δευτέρα.Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής ελέγχους στα διόδια της Ορλεάνης, κατά τους οποίους κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα.

Σύμφωνα με πηγή με γνώση της υπόθεσης που επικαλείται το BFMTV, μεταξύ των ευρημάτων ήταν μπάλες πετάνκ, μία απομίμηση τυφεκίου, ένα μπαστούνι χόκεϊ και ένα μαχαίρι τύπου Opinel.



Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν ενόψει της διαδήλωσης κατά του συνεδρίου της Εθνικής Συσπείρωσης, με τις αρχές να λαμβάνουν μέτρα για την ασφάλεια των συγκεντρωμένων και την αποτροπή επεισοδίων.



