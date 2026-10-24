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Ομολογία Πεζεσκιάν για τον οικονομικό κλοιό των ΗΠΑ στο Ιράν: Πολλοί δυσκολεύονται να βρουν τρόφιμα
Ομολογία Πεζεσκιάν για τον οικονομικό κλοιό των ΗΠΑ στο Ιράν: Πολλοί δυσκολεύονται να βρουν τρόφιμα
Σε αντίποινα, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, περιορίζοντας την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ, έναν θαλάσσιο δίαυλο κρίσιμης σημασίας για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό με πετρελαϊκά προϊόντα
Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είπε σήμερα ότι πολλοί συμπατριώτες του δυσκολεύονται να τραφούν, λόγω της αυξημένης οικονομικής πίεσης που δέχεται η χώρα του, ως αποτέλεσμα του πολέμου με τις ΗΠΑ.
Τις τελευταίες εβδομάδες η Ουάσιγκτον περιόρισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, όμως ενέτεινε την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί ηγέτες λένε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν γίνεται να συνεχιστούν παρά μόνο αν παύσουν οι πιέσεις και οι απειλές εκ μέρους των ΗΠΑ.
«Στην κοινωνία μας, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να τραφούν λόγω του πολέμου και των συνθηκών διαβίωσης» εξαιτίας αυτού, είπε ο Πεζεσκιάν σε μια ομιλία του που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.
Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, από τα οποία σκοτώθηκαν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και πολλοί υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.
Σε αντίποινα, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, περιορίζοντας και την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ, έναν θαλάσσιο δίαυλο κρίσιμης σημασίας για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό με πετρελαϊκά προϊόντα.
Οι ΗΠΑ απάντησαν αποκλείοντας τα ιρανικά λιμάνια, εμποδίζοντας έτσι τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εμπορικές συναλλαγές της χώρας.
Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο, κατέρρευσε πολύ σύντομα και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι την παραβίασαν. Έκτοτε, οι ΗΠΑ εξαπολύουν σποραδικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους ενώ το Ιράν στοχεύει πλοία που επιχειρούν να περάσουν το Ορμούζ χωρίς την έγκρισή του.
Η Τεχεράνη «πρέπει να βγει από αυτήν την κατάσταση, που δεν είναι ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη», συνέχισε ο Πεζεσκιάν, χωρίς να διευκρινίσει το πώς θα γίνει αυτό.
Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια περίοδο που εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των βομβαρδισμών. Την Παρασκευή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ είπε ότι τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο.
«Ακόμη και αν ο εχθρός προχωρήσει σε δράσεις περιορισμένου εύρους, η απάντηση του Ιράν θα είναι κατά πολλές φορές μεγαλύτερη» είπε σήμερα στο πρακτορείο Fars ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης.
Τις τελευταίες εβδομάδες η Ουάσιγκτον περιόρισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, όμως ενέτεινε την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί ηγέτες λένε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν γίνεται να συνεχιστούν παρά μόνο αν παύσουν οι πιέσεις και οι απειλές εκ μέρους των ΗΠΑ.
«Στην κοινωνία μας, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να τραφούν λόγω του πολέμου και των συνθηκών διαβίωσης» εξαιτίας αυτού, είπε ο Πεζεσκιάν σε μια ομιλία του που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.
Iranian President Masoud Pezeshkian says many Iranians are struggling to put food on the table amid severe economic pressure from the war with the United States https://t.co/wRjjUw9shj https://t.co/fJDiwyqSBM— Arab News (@arabnews) October 24, 2026
Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, από τα οποία σκοτώθηκαν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και πολλοί υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.
Σε αντίποινα, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, περιορίζοντας και την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ, έναν θαλάσσιο δίαυλο κρίσιμης σημασίας για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό με πετρελαϊκά προϊόντα.
Οι ΗΠΑ απάντησαν αποκλείοντας τα ιρανικά λιμάνια, εμποδίζοντας έτσι τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εμπορικές συναλλαγές της χώρας.
Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο, κατέρρευσε πολύ σύντομα και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι την παραβίασαν. Έκτοτε, οι ΗΠΑ εξαπολύουν σποραδικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους ενώ το Ιράν στοχεύει πλοία που επιχειρούν να περάσουν το Ορμούζ χωρίς την έγκρισή του.
Η Τεχεράνη «πρέπει να βγει από αυτήν την κατάσταση, που δεν είναι ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη», συνέχισε ο Πεζεσκιάν, χωρίς να διευκρινίσει το πώς θα γίνει αυτό.
Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια περίοδο που εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των βομβαρδισμών. Την Παρασκευή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ είπε ότι τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο.
«Ακόμη και αν ο εχθρός προχωρήσει σε δράσεις περιορισμένου εύρους, η απάντηση του Ιράν θα είναι κατά πολλές φορές μεγαλύτερη» είπε σήμερα στο πρακτορείο Fars ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης.
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