Ομολογία Πεζεσκιάν για τον οικονομικό κλοιό των ΗΠΑ στο Ιράν: Πολλοί δυσκολεύονται να βρουν τρόφιμα

Σε αντίποινα, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, περιορίζοντας την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ, έναν θαλάσσιο δίαυλο κρίσιμης σημασίας για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό με πετρελαϊκά προϊόντα