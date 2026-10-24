Έτοιμος να απαντήσει στις ανησυχίες του Καϊρου για τα θαλάσσια σύνορα και την ΑΟΖ στη Μεσόγειο δηλώνει ο Ντμπεϊμπά
ΚΟΣΜΟΣ
Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά Λιβύη Αίγυπτος Τουρκολιβυκό μνημόνιο

Έτοιμος να απαντήσει στις ανησυχίες του Καϊρου για τα θαλάσσια σύνορα και την ΑΟΖ στη Μεσόγειο δηλώνει ο Ντμπεϊμπά

Ο Λίβυος πρωθυπουργός και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάντ, είχαν επικοινωνία μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης

Έτοιμος να απαντήσει στις ανησυχίες του Καϊρου για τα θαλάσσια σύνορα και την ΑΟΖ στη Μεσόγειο δηλώνει ο Ντμπεϊμπά
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Ο πρωθυπουργός της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης εθνικής ενότητας (GNU) της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, δήλωσε στον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του Καΐρου σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα και την οικονομική ζώνη στη Μεσόγειο, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Ο Λίβυος πρωθυπουργός και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου Χασάν Ρασάντ συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τον συντονισμό σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, ανέφερε η ανακοίνωση αυτή.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, η Αίγυπτος απέρριψε την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου χαρακτηρίζοντάς την άκυρη και χωρίς νομική απόκριση.

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