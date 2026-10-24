Έτοιμος να απαντήσει στις ανησυχίες του Καϊρου για τα θαλάσσια σύνορα και την ΑΟΖ στη Μεσόγειο δηλώνει ο Ντμπεϊμπά

Ο Λίβυος πρωθυπουργός και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάντ, είχαν επικοινωνία μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης