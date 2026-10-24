Έτοιμος να απαντήσει στις ανησυχίες του Καϊρου για τα θαλάσσια σύνορα και την ΑΟΖ στη Μεσόγειο δηλώνει ο Ντμπεϊμπά
Έτοιμος να απαντήσει στις ανησυχίες του Καϊρου για τα θαλάσσια σύνορα και την ΑΟΖ στη Μεσόγειο δηλώνει ο Ντμπεϊμπά
Ο Λίβυος πρωθυπουργός και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάντ, είχαν επικοινωνία μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης
Ο πρωθυπουργός της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης εθνικής ενότητας (GNU) της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, δήλωσε στον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του Καΐρου σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα και την οικονομική ζώνη στη Μεσόγειο, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.
Ο Λίβυος πρωθυπουργός και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου Χασάν Ρασάντ συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τον συντονισμό σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, ανέφερε η ανακοίνωση αυτή.
Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, η Αίγυπτος απέρριψε την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου χαρακτηρίζοντάς την άκυρη και χωρίς νομική απόκριση.
Ο Λίβυος πρωθυπουργός και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου Χασάν Ρασάντ συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τον συντονισμό σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, ανέφερε η ανακοίνωση αυτή.
Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, η Αίγυπτος απέρριψε την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου χαρακτηρίζοντάς την άκυρη και χωρίς νομική απόκριση.
Libya's Dbeibah says ready to address Egypt's maritime concerns https://t.co/krht6RdXjD https://t.co/krht6RdXjD— Reuters (@Reuters) October 24, 2026
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