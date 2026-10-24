Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα στα Εξάρχεια, άνοιξαν οι δρόμοι, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Εξάρχεια ΤΕΕΜ

Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα στα Εξάρχεια, άνοιξαν οι δρόμοι, δείτε βίντεο

Στο σημείο υπήρξε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας

Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα στα Εξάρχεια, άνοιξαν οι δρόμοι, δείτε βίντεο
UPD:
Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στην Αστυνομία για ύποπτη βαλίτσα στην περιοχή των Εξαρχείων καθώς όπως αποδείχθηκε μετά τον έλεγχο από το ΤΕΕΜ ήταν άδεια.

Θυμίζουμε ότι στο σημείο υπήρξε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ιπποκράτους, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου, καθώς και στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού προκειμένου το Τμήματ Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους.


Δείτε βίντεο από το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα

UPD:

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