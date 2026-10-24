Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα στα Εξάρχεια, άνοιξαν οι δρόμοι, δείτε βίντεο
Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα στα Εξάρχεια, άνοιξαν οι δρόμοι, δείτε βίντεο
Στο σημείο υπήρξε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας
UPD:
Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στην Αστυνομία για ύποπτη βαλίτσα στην περιοχή των Εξαρχείων καθώς όπως αποδείχθηκε μετά τον έλεγχο από το ΤΕΕΜ ήταν άδεια.
Θυμίζουμε ότι στο σημείο υπήρξε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ιπποκράτους, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου, καθώς και στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού προκειμένου το Τμήματ Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους.
Θυμίζουμε ότι στο σημείο υπήρξε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ιπποκράτους, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου, καθώς και στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού προκειμένου το Τμήματ Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους.
Δείτε βίντεο από το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα