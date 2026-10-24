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Στο Βατικανό συναντήθηκαν σήμερα ο Πάπας Λέων ΙΔ' και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Στο Βατικανό συναντήθηκαν σήμερα ο Πάπας Λέων ΙΔ' και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Κατά την συνάντηση ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας και ο ποντίφικας αναφέρθηκαν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία αφορούν την ζωή των δύο Εκκλησιών και τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου
Ο Πάπας Λέων ο ΙΔ' συνάντησε σήμερα στο Βατικανό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Κατά την συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αδελφικό κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας και ο ποντίφικας αναφέρθηκαν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία αφορούν την ζωή των δύο Εκκλησιών και τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, παράλληλα, ευχήθηκε στον Πάπα Λέοντα να συνεχιστεί σε γοργούς ρυθμούς η ανάρρωσή του, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα.
O κκ Βαρθολομαίος αύριο πρόκειται να επισκεφθεί τον ορθόδοξο ναό του Αγίου Θεοδώρου στο Παλατίνο της Ρώμης και να χοροστατήσει στη θεία λειτουργία, ενώ στην συνέχεια θα μεταβεί στο Λορέτο αλλά και στην Ασίζη, για τις εκδηλώσεις των οκτακοσίων χρόνων από τον θάνατο του Αγίου Φραγκίσκου.
Κατά την συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αδελφικό κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας και ο ποντίφικας αναφέρθηκαν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία αφορούν την ζωή των δύο Εκκλησιών και τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, παράλληλα, ευχήθηκε στον Πάπα Λέοντα να συνεχιστεί σε γοργούς ρυθμούς η ανάρρωσή του, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα.
#PapaLeãoXIV recebeu hoje no #Vaticano o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I. https://t.co/zsVdxYPRgW— Vatican News (@vaticannews_pt) October 24, 2026
O κκ Βαρθολομαίος αύριο πρόκειται να επισκεφθεί τον ορθόδοξο ναό του Αγίου Θεοδώρου στο Παλατίνο της Ρώμης και να χοροστατήσει στη θεία λειτουργία, ενώ στην συνέχεια θα μεταβεί στο Λορέτο αλλά και στην Ασίζη, για τις εκδηλώσεις των οκτακοσίων χρόνων από τον θάνατο του Αγίου Φραγκίσκου.
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