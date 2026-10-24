Στο Βατικανό συναντήθηκαν σήμερα ο Πάπας Λέων ΙΔ' και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Κατά την συνάντηση ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας και ο ποντίφικας αναφέρθηκαν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία αφορούν την ζωή των δύο Εκκλησιών και τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου