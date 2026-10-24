Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Επαίσχυντη τρομοκρατική ενέργεια η επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία

Σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Κυριακουπόλεως Χριστοφόρο, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εξέφρασε μεταξύ άλλων τα συλλυπητήριά του για την απώλεια των ανθρώπων στο περιστατικό στην Ιορδανία