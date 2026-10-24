«Οι δειλοί, τα κατέστρεψαν όλα»: Τις ΗΠΑ κατηγορεί ο Πεζεσκιάν για την αποτυχία στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας

Ο Ιρανός πρόεδρος σε δηλώσεις του κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «δειλία», όμως επισήμανε ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να κάνουν νέα προσπάθεια προσέγγισης