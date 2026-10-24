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«Οι δειλοί, τα κατέστρεψαν όλα»: Τις ΗΠΑ κατηγορεί ο Πεζεσκιάν για την αποτυχία στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας
«Οι δειλοί, τα κατέστρεψαν όλα»: Τις ΗΠΑ κατηγορεί ο Πεζεσκιάν για την αποτυχία στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας
Ο Ιρανός πρόεδρος σε δηλώσεις του κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «δειλία», όμως επισήμανε ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να κάνουν νέα προσπάθεια προσέγγισης
Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σε δηλώσεις που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση σήμερα, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την αποτυχία επίτευξης μιας ενδιάμεσης συμφωνίας με το Ιράν, όμως τόνισε πως θα έπρεπε να υπάρξει μια νέα απόπειρα σύναψης.
«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις, οι δειλοί (Αμερικανοί) τα κατέστρεψαν όλα… Εξακολουθώ να πιστεύω πως θα πρέπει να προχωρήσουμε και να το ολοκληρώσουμε», σημείωσε ο Πεζεσκιάν.
«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις, οι δειλοί (Αμερικανοί) τα κατέστρεψαν όλα… Εξακολουθώ να πιστεύω πως θα πρέπει να προχωρήσουμε και να το ολοκληρώσουμε», σημείωσε ο Πεζεσκιάν.
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