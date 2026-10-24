H Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ «αδειάζει» τον Νετανιάχου που σχεδιάζει εναλλακτική οικονομία με κρυπτονονίσματα σε περίπτωση κυρώσεων

Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα του Ισραήλ τονίζει ότι «τα κρυπτονομίσματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδός παράκαμψης των κυρώσεων», μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού για το ενδεχόμενο διεθνών τραπεζικών κυρώσεων