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H Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ «αδειάζει» τον Νετανιάχου που σχεδιάζει εναλλακτική οικονομία με κρυπτονονίσματα σε περίπτωση κυρώσεων
H Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ «αδειάζει» τον Νετανιάχου που σχεδιάζει εναλλακτική οικονομία με κρυπτονονίσματα σε περίπτωση κυρώσεων
Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα του Ισραήλ τονίζει ότι «τα κρυπτονομίσματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδός παράκαμψης των κυρώσεων», μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού για το ενδεχόμενο διεθνών τραπεζικών κυρώσεων
Σαφείς αποστάσεις από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου παίρνει η Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας ότι τα κρυπτονομίσματα δεν μπορούν να αποτελέσουν μέσο παράκαμψης των οικονομικών κυρώσεων και υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των εμπορικών σχέσεων της χώρας με τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους της.
Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα του Ισραήλ τονίζει ότι «τα κρυπτονομίσματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδός παράκαμψης των κυρώσεων», απορρίπτοντας ουσιαστικά την προοπτική αξιοποίησής τους ως εναλλακτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση διεθνών οικονομικών περιορισμών.
Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα επισημαίνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη διατήρηση των οικονομικών δεσμών με τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους του Ισραήλ και στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών που θα μπορούσαν να έχουν οι κυρώσεις στην οικονομία της χώρας.
«Τα κρυπτονομίσματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράκαμψη κυρώσεων, το σωστό για την οικονομία είναι να διατηρήσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις με τους κύριους εμπορικούς εταίρους μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
Η Τράπεζα του Ισραήλ υπογραμμίζει, επίσης, ότι η διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος αποτελεί ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες.
«Το ζήτημα αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες της πολιτικής ηγεσίας και θα ήταν σκόπιμο να ενεργήσει προς αυτή την κατεύθυνση», καταλήγει η ανακοίνωση.
Η παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας έρχεται μετά τις δηλώσεις του Νετανιάχου την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο διεθνών τραπεζικών κυρώσεων.
Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 10, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι έχει ήδη ζητήσει την εκπόνηση σχεδίου που θα εξετάζει την αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain και των ψηφιακών νομισμάτων ως εναλλακτικών τρόπων πραγματοποίησης οικονομικών συναλλαγών.
Η δημόσια διαφωνία αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας απέναντι στον κίνδυνο οικονομικών κυρώσεων, με τη δεύτερη να επιμένει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η αποτροπή τους και όχι η αναζήτηση τρόπων παράκαμψής τους.
Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα του Ισραήλ τονίζει ότι «τα κρυπτονομίσματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδός παράκαμψης των κυρώσεων», απορρίπτοντας ουσιαστικά την προοπτική αξιοποίησής τους ως εναλλακτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση διεθνών οικονομικών περιορισμών.
Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα επισημαίνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη διατήρηση των οικονομικών δεσμών με τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους του Ισραήλ και στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών που θα μπορούσαν να έχουν οι κυρώσεις στην οικονομία της χώρας.
«Τα κρυπτονομίσματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράκαμψη κυρώσεων, το σωστό για την οικονομία είναι να διατηρήσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις με τους κύριους εμπορικούς εταίρους μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
«Nα διατηρήσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις με τους κύριους εμπορικούς εταίρους μας»
Η Τράπεζα του Ισραήλ υπογραμμίζει, επίσης, ότι η διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος αποτελεί ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες.
«Το ζήτημα αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες της πολιτικής ηγεσίας και θα ήταν σκόπιμο να ενεργήσει προς αυτή την κατεύθυνση», καταλήγει η ανακοίνωση.
Η παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας έρχεται μετά τις δηλώσεις του Νετανιάχου την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο διεθνών τραπεζικών κυρώσεων.
«Η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο διεθνών τραπεζικών κυρώσεων»
הראשון לזהות?: "צריך להתארגן בכלכלה עוקפת לסנקציות בנקאיות, הבלוקצ'יין הוא חלופה, ביקשתי להכין תכניות לזה". נתניהו בראיון לערוץ 10 על ההיערכות לחרם כלכלי בינלאומי וסנקציות כלכליות על ישראל https://t.co/UJbZ8y7Sbh— Roy Katz רועי כ"ץ (@roy_katz) October 23, 2026
Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 10, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι έχει ήδη ζητήσει την εκπόνηση σχεδίου που θα εξετάζει την αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain και των ψηφιακών νομισμάτων ως εναλλακτικών τρόπων πραγματοποίησης οικονομικών συναλλαγών.
Η δημόσια διαφωνία αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας απέναντι στον κίνδυνο οικονομικών κυρώσεων, με τη δεύτερη να επιμένει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η αποτροπή τους και όχι η αναζήτηση τρόπων παράκαμψής τους.
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