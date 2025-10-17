Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία μετά το πλήγμα των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Μια έκτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, η οποία «για πρώτη φορά» άφησε πίσω της «επιζώντες», σύμφωνα με αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CBS, το CNN και το NBC που επικαλέστηκαν Αμερικανούς αξιωματούχους.Το Πεντάγωνο δεν έχει απαντήσει σε αίτημα να σχολιάσει τις πληροφορίες.Στο Καράκας οι δηλώσεις Τραμπ για τις επιχειρήσεις της CIA προκάλεσαν οργή, με την πολιτική ηγεσία της Βενεζουέλας να καταγγέλλει «τα πραξικοπήματα που απεργάζεται» η αμερικανική υπηρεσία.Την ίδια ώρα η αμερικανική εφημερίδα Miami Herald ανέφερε σε άρθρο της, χωρίς να επικαλείται πηγές, ότι η Ροντρίγκες και ο αδελφός της Χόρχε διαπραγματεύονται με την Ουάσινγκτον για την εκδίωξη του Μαδούρο με αντάλλαγμα αυτοί να παραμείνουν στην εξουσία.«Ψέμα! Άλλο ένα μέσο ενημέρωσης που προσθέτει στον βούρκο του ψυχολογικού πολέμου εναντίον του λαού της Βενεζουέλας. Δεν έχουν ηθική, ούτε αρχές, διασπείρουν ψέματα και σαπίλα», ήταν η αντίδραση της αντιπροέδρου Ροντρίγκες μέσω Telegram.«Η μπολιβαριανή επανάσταση βασίζεται σε μια πολιτικοστρατιωτική ανώτατη διοίκηση, ενωμένη γύρω από τη λαϊκή βούληση», πρόσθεσε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία της ίδιας στο πλευρό του προέδρου με λεζάντα: «μαζί και ενωμένοι με τον πρόεδρο Μαδούρο».