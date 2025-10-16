Η αντίδραση Μαδούρο στην εντολή Τραμπ για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα
O Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως εξετάζει την έναρξη χερσαίων πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας, ενώ απέφυγε να απαντήσει για τις μυστικές επιχειρήσεις της CIA
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξεγέρθηκε εναντίον των «πραξικοπημάτων που υποκινούνται από τη CIA» χθες Τετάρτη, σε ομιλία του με φόντο την ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, η οποία επισήμως παρουσιάζεται ως επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών.
«Όχι στον πόλεμο στην Καραϊβική (...) Όχι στην αλλαγή καθεστώτος, που μας θυμίζει τους ατελείωτους αποτυχημένους πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στο Ιράκ (...) Όχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», είπε ο Μαδούρο, μερικές ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως «εξετάζει» την έναρξη χερσαίων πληγμάτων στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής κι ενώ η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι ο ρεπουμπλικάνος έχει δώσει εντολή στην αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας να διεξαγάγει μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας.
Πάντως ο Τραμπ σε ερώτηση που του έγινε στο Οβάλ Γραφείο απέφυγε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες της εφημερίδας New York Times κατά τις οποίες έδωσε μυστικά έγκριση στη CIA να διεξαγάγει μυστικά επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
Ερωτηθείς αν έδωσε στην αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας εντολή να «εξουδετερώσει» τον ηγέτη της Βενεζουέλας. «Αυτή που μου κάνετε είναι γελοία ερώτηση. Όχι στ’ αλήθεια γελοία ερώτηση, αλλά δεν θα ήταν γελοίο από πλευράς μου να απαντήσω;», πέταξε.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προχθές Τρίτη ότι έξι φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών σκοτώθηκαν σε νέο αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα εναντίον πλεούμενου στα ανοικτά της Βενεζουέλας· επρόκειτο για το πέμπτο γνωστό τέτοιο πλήγμα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.
Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα πλήγματα αυτά, με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί από την αμερικανική κυβέρνηση.
Ωστόσο η νομιμότητα των πληγμάτων αυτών, σε ξένα ή διεθνή ύδατα, χωρίς οι ύποπτοι να συλληφθούν ή να ανακριθούν, χωράει συζήτηση και προκαλεί αντεγκλήσεις.
Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Μαδούρο και την κυβέρνησή του ότι διευθύνουν κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών προς την αμερικανική αγορά και έχουν αναπτύξει από τις αρχές Σεπτεμβρίου αρμάδα οκτώ πολεμικών πλοίων και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ουσιών.
#ÚltimoMinuto| presidente Nicolás Maduro envió un mensaje claro a Trump:— Madelein Garcia (@madeleintlSUR) October 15, 2025
“No más golpe de estado de la CIA”.
Esto fue lo que dijo: No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a los a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Libia y pare usted de contar. No a los… pic.twitter.com/4ogvVa3yr0
Un reportero dice: “¿Tiene la CIA autoridad para sacar a Maduro?”— Wall Street Chase (@WallStreetChase) October 16, 2025
Trump responde: “Sería ridículo que respondiera esa pregunta. Pero creo que Venezuela está sintiendo presión”. pic.twitter.com/Ankte1qmdT
Το Καράκας διαψεύδει τις αμερικανικές κατηγορίες και, αντιδρώντας στην ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στην οποία βλέπει «στρατιωτική απειλή», διεξάγει γυμνάσια των δικών του ενόπλων δυνάμεων και κινητοποίησε εφεδρείες. Για τον πρόεδρο Μαδούρο, η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος» στη χώρα του, για να βάλει στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας του, που συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα στον πλανήτη.
Ειδήσεις σήμερα:
Η κρυφή ζωή της Μάργκαρετ Θάτσερ - Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τους δύο εραστές της Σιδηράς Κυρίας
Γιώργος Πιπερίδης: Ο άνθρωπος που... γλύκανε γενιές Αθηναίων με το μαχλέπι του, η μυστική συνταγή για τα τσουρέκια του Lido και οι ουρές απ' όλη την Αθήνα
«Τσαλαπάτησαν το καπέλο με το βατραχάκι»: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ καταγγέλλει χυδαιότητες και βασανιστήρια κατά την κράτησή της στο Ισραήλ
