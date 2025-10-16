Η αντίδραση Μαδούρο στην εντολή Τραμπ για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα

Το Καράκας διαψεύδει τις αμερικανικές κατηγορίες και, αντιδρώντας στην ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στην οποία βλέπει «στρατιωτική απειλή», διεξάγει γυμνάσια των δικών του ενόπλων δυνάμεων και κινητοποίησε εφεδρείες. Για τον πρόεδρο Μαδούρο, η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος» στη χώρα του, για να βάλει στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας του, που συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα στον πλανήτη.