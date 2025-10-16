Σε τροχιά σύγκρουσης ΗΠΑ και Βενεζουέλα: Ο Τραμπ εξετάζει χερσαία πλήγματα, με γυμνάσια απαντάει ο Μαδούρο

«Όχι στον πόλεμο στην Καραϊβική (...) Όχι στην αλλαγή καθεστώτος, που μας θυμίζει τους ατελείωτους αποτυχημένους πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στο Ιράκ (...) Όχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», είπε ο κ. Μαδούρο, καθώς η Ουάσιγκτον έχει έχουν αναπτύξει από τις αρχές Σεπτεμβρίου αρμάδα οκτώ πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων αποβατικών με πεζοναύτες, και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, καθώς και προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη στο Πουέρτο Ρίκο, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ουσιών.Η CIA έχει μακρά ιστορία μυστικών επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική, ιδίως κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου.Ο κ. Μαδούρο απαρίθμησε τα πραξικοπήματα με «30.000 εξαφανισμένους στην Αργεντινή», στο πραξικόπημα του Αουγκούστο Πινοτσέτ τη Χιλή «με 5.000 νέους δολοφονημένους κι εξαφανισμένους», προσθέτοντας: «ως πότε θα γίνονται πραξικοπήματα της CIA; Η Λατινική Αμερική δεν τα θέλει, δεν τα χρειάζεται και τα απορρίπτει».Αντιδρώντας στην ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στην οποία βλέπει «στρατιωτική απειλή», το Καράκας διεξάγει γυμνάσια των δικών του ενόπλων δυνάμεων και έχει κινητοποιήσει εφεδρείες. Για τον πρόεδρο Μαδούρο, η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος» στη χώρα του, για να βάλει στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας του, που συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα στον πλανήτη.Ερωτηθείς συγκεκριμένα αν έχει διατάξει την «εξουδετέρωση» του κ. Μαδούρο, ο κ. Τραμπ απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. «Αυτή που μου κάνετε είναι γελοία ερώτηση. Όχι στ’ αλήθεια γελοία (...), αλλά δεν θα ήταν γελοίο από πλευράς μου να απαντήσω;».