Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Υποθαλάσσιο τούνελ που θα συνδέει ΗΠΑ-Ρωσία πρότεινε ειδικός σύμβουλος του Πούτιν - Η πρόσκληση στον Έλον Μασκ
Υποθαλάσσιο τούνελ που θα συνδέει ΗΠΑ-Ρωσία πρότεινε ειδικός σύμβουλος του Πούτιν - Η πρόσκληση στον Έλον Μασκ
Σύμφωνα με τον Κιρίλ Ντιμτρίεφ η σήραγγα θα μπορούσε να κατασκευαστεί κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό
Την κατασκευή υποθαλάσσιου τούνελ στον Βερίγγειο Πορθμό που θα ενώνει τη Ρωσία με τις ΗΠΑ πρότεινε ο ειδικός σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν για οικονομικές συνεργασίες στο εξωτερικό, Κιρίλ Ντμιτρίεφ.
Σε ανάρτησή του στο Χ υποστηρίζει ότι το τούνελ θα μπορούσε να κατασκευαστεί σε λιγότερα από 8 χρόνια «και θα συμβολίζει την ενότητα».
Ο Ντμιτρίεφ ενέπλεξε, μάλιστα, και τον Έλον Μασκ υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του νοτιοαφρικανού μεγιστάνα θα μπορούσε να μειώσει δραματικά το κόστος κατασκευής.
Όπως αναφέρει, «το κόστος θα ήταν περισσότερα από 65 δισ. δολάρια αλλά η συμμετοχή της εταιρείας Boring Company που ίδρυσε ο Έλον Μασκ (σ.σ. ειδικεύεται σε κατασκευή τούνελ και σηράγγων) θα μπορούσε να το μειώσει κάτω από τα 8 δισ. δολάρια»
«Ας χτίσουμε ένα μέλλον μαζί» προσθέτει στην ανάρτησή του ο σύμβουλος του Πούτιν.
Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η σήραγγα με σιδηροδρομική και εμπορευματική σύνδεση θα ανοίξει το δρόμο για την από κοινού εξερεύνηση πόρων. Ταυτόχρονα, όπως είπε, τα κοινά έργα των ΗΠΑ και της Ρωσίας δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν τις οικονομίες.
«Η RDIF έχει ήδη επενδύσει και κατασκευάσει την πρώτη σιδηροδρομική γέφυρα μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε περισσότερα και να συνδέσουμε τις ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ήρθε η ώρα να συνδέσουμε τη Ρωσία και τις ΗΠΑ», καταλήγει ο Ντμιτρίεφ.
Σε ανάρτησή του στο Χ υποστηρίζει ότι το τούνελ θα μπορούσε να κατασκευαστεί σε λιγότερα από 8 χρόνια «και θα συμβολίζει την ενότητα».
Ο Ντμιτρίεφ ενέπλεξε, μάλιστα, και τον Έλον Μασκ υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του νοτιοαφρικανού μεγιστάνα θα μπορούσε να μειώσει δραματικά το κόστος κατασκευής.
Όπως αναφέρει, «το κόστος θα ήταν περισσότερα από 65 δισ. δολάρια αλλά η συμμετοχή της εταιρείας Boring Company που ίδρυσε ο Έλον Μασκ (σ.σ. ειδικεύεται σε κατασκευή τούνελ και σηράγγων) θα μπορούσε να το μειώσει κάτω από τα 8 δισ. δολάρια»
«Ας χτίσουμε ένα μέλλον μαζί» προσθέτει στην ανάρτησή του ο σύμβουλος του Πούτιν.
.@elonmusk, imagine connecting the US and Russia, the Americas and the Afro-Eurasia with the Putin-Trump Tunnel - a 70-mile link symbolizing unity. Traditional costs are $65B+, but @boringcompany's tech could reduce it to <$8B. Let's build a future together! 🇺🇸🤝🇷🇺🧵 👇 https://t.co/boCVb8xqjl pic.twitter.com/QXmTYAduqm— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025
Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η σήραγγα με σιδηροδρομική και εμπορευματική σύνδεση θα ανοίξει το δρόμο για την από κοινού εξερεύνηση πόρων. Ταυτόχρονα, όπως είπε, τα κοινά έργα των ΗΠΑ και της Ρωσίας δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν τις οικονομίες.
«Η RDIF έχει ήδη επενδύσει και κατασκευάσει την πρώτη σιδηροδρομική γέφυρα μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε περισσότερα και να συνδέσουμε τις ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ήρθε η ώρα να συνδέσουμε τη Ρωσία και τις ΗΠΑ», καταλήγει ο Ντμιτρίεφ.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Πατέλης στο protothema: Μας είχαν ξεγραμμένους, τώρα είμαστε παράδειγμα - Ο Τσίπρας, το Νταβός και η Μέρκελ για το κατοχικό δάνειο
Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ο Τσίπρας έχει στοιχεία αμοραλισμού - Έχω ευθύνη που δεν το είδα νωρίτερα και τον στήριξα
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Πατέλης στο protothema: Μας είχαν ξεγραμμένους, τώρα είμαστε παράδειγμα - Ο Τσίπρας, το Νταβός και η Μέρκελ για το κατοχικό δάνειο
Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ο Τσίπρας έχει στοιχεία αμοραλισμού - Έχω ευθύνη που δεν το είδα νωρίτερα και τον στήριξα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα