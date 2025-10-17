Υποθαλάσσιο τούνελ που θα συνδέει ΗΠΑ-Ρωσία πρότεινε ειδικός σύμβουλος του Πούτιν - Η πρόσκληση στον Έλον Μασκ
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία ΗΠΑ Βλαντιμίρ Πούτιν Έλον Μασκ

Υποθαλάσσιο τούνελ που θα συνδέει ΗΠΑ-Ρωσία πρότεινε ειδικός σύμβουλος του Πούτιν - Η πρόσκληση στον Έλον Μασκ

Σύμφωνα με τον Κιρίλ Ντιμτρίεφ η σήραγγα θα μπορούσε να κατασκευαστεί κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό

Υποθαλάσσιο τούνελ που θα συνδέει ΗΠΑ-Ρωσία πρότεινε ειδικός σύμβουλος του Πούτιν - Η πρόσκληση στον Έλον Μασκ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Την κατασκευή υποθαλάσσιου τούνελ στον Βερίγγειο Πορθμό που θα ενώνει τη Ρωσία με τις ΗΠΑ πρότεινε ο ειδικός σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν για οικονομικές συνεργασίες στο εξωτερικό, Κιρίλ Ντμιτρίεφ.

Σε ανάρτησή του στο Χ υποστηρίζει ότι το τούνελ θα μπορούσε να κατασκευαστεί σε λιγότερα από 8 χρόνια «και θα συμβολίζει την ενότητα».

Ο Ντμιτρίεφ ενέπλεξε, μάλιστα, και τον Έλον Μασκ υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του νοτιοαφρικανού μεγιστάνα θα μπορούσε να μειώσει δραματικά το κόστος κατασκευής.

Όπως αναφέρει, «το κόστος θα ήταν περισσότερα από 65 δισ. δολάρια αλλά η συμμετοχή της εταιρείας Boring Company που ίδρυσε ο Έλον Μασκ (σ.σ. ειδικεύεται σε κατασκευή τούνελ και σηράγγων) θα μπορούσε να το μειώσει κάτω από τα 8 δισ. δολάρια»

«Ας χτίσουμε ένα μέλλον μαζί» προσθέτει στην ανάρτησή του ο σύμβουλος του Πούτιν.



Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η σήραγγα με σιδηροδρομική και εμπορευματική σύνδεση θα ανοίξει το δρόμο για την από κοινού εξερεύνηση πόρων. Ταυτόχρονα, όπως είπε, τα κοινά έργα των ΗΠΑ και της Ρωσίας δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν τις οικονομίες.

Κλείσιμο
«Η RDIF έχει ήδη επενδύσει και κατασκευάσει την πρώτη σιδηροδρομική γέφυρα μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε περισσότερα και να συνδέσουμε τις ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ήρθε η ώρα να συνδέσουμε τη Ρωσία και τις ΗΠΑ», καταλήγει ο Ντμιτρίεφ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου

Πατέλης στο protothema: Μας είχαν ξεγραμμένους, τώρα είμαστε παράδειγμα - Ο Τσίπρας, το Νταβός και η Μέρκελ για το κατοχικό δάνειο

Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ο Τσίπρας έχει στοιχεία αμοραλισμού - Έχω ευθύνη που δεν το είδα νωρίτερα και τον στήριξα
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης