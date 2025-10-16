Κένυα: Η αστυνομία άνοιξε πυρ στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε στάδιο - Τουλάχιστον δύο νεκροί

Η αστυνομία έχει κακή φήμη στην Κένυα και συχνά κατηγορείται για δυσανάλογη βία σε βάρος των πολιτών.Ο πρόεδρος Ουίλιαμ Ρούτο κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος για τον Ράιλα Οντίνγκα. Η αυριανή ημέρα, οπότε έχει προγραμματιστεί η κηδεία του, θα είναι αργία για τη χώρα. Το φέρετρο θα μεταφερθεί στη συνέχεια στη δυτική Κένυα, τη γενέτειρα του Οντίνγκα, όπου ήταν εξαιρετικά δημοφιλής.Το κανάλι Citizen TV έδειξε ότι ένα τεράστιο πλήθος είχε συγκεντρωθεί και στο Μπόντο, την ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας Οντίνγκα, όπου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή η ταφή του.