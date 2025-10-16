Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησιακή Παπούα
Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι - Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί
Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), σημειώθηκε σήμερα στην Παπούα, επαρχία της ανατολικής Ινδονησίας, χωρίς άμεσες αναφορές για τραυματισμούς και χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 2:48 μ.μ. τοπική ώρα (05:48 GMT) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε περίπου 200 χλμ. από την πόλη Τζαγιαπούρα, σε βάθος 35 χλμ., σύμφωνα με την USGS.
