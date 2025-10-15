Θρίλερ με την πτήση του Πιτ Χέγκσεθ – Προσγειώθηκε εκτάκτως στη Βρετανία

Κλείσιμο

Περιπέτεια στον αέρα είχε ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος επέστρεφε με κρατικό αεροσκάφος από τις Βρυξέλλες στις ΗΠΑ.Περίπου μία ώρα μετά την απογείωση η πτήση δήλωσε πρόβλημα και επέστρεψε προς τη Βρετανία.Αμέσως το αεροσκάφος κατέβηκε στα 10.000 πόδια (περίπου 3 χιλιόμετρα) κάτι που υποδεικνύει ότι υπήρχε πρόβλημα στην πίεση μέσα στην καμπίνα των επιβατών.Τελικά το αεροσκάφος πήρε πορεία για την αεροπορική βάση του Μίλντενχολ, βόρεια από το Λονδίνο.Σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίστηκε ρωγμή στο παρμπρίζ του.«Το αεροπλάνο προσγειώθηκε ακολουθώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ σε ανάρτηση στο Χ.Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στρατιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επιβαίνουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, αντιμετωπίζει μηχανικά προβλήματα. Νωρίτερα φέτος, το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον λόγω μηχανολογικού προβλήματος.