Ισραήλ: Αυτοί είναι οι 21 νεκροί όμηροι που πρέπει να επιστρέψει η Χαμάς βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας
Η παλαιστινιακή οργάνωση επέστρεψε 8 σορούς ως την Τρίτη - Οι 7 αναγνωρίστηκαν, ενώ η 8η δεν ανήκει σε όμηρο, όπως λένε οι Ισραηλινοί - Αναμένονται περισσότερες επιστροφές τις επόμενες ώρες, με τη Χαμάς να δυσκολεύεται με τον εντοπισμό τους
Για περισσότερες από 700 ημέρες, οικογένειες στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο περιμένουν την επιστροφή των αγαπημένων τους προσώπων, των οποίων οι σοροί παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.
Η εφαρμογή της εκεχειρίας, που προβλέπει την παράδοση των λειψάνων 28 ομήρων, αντιμετωπίζει ήδη την πρώτη σοβαρή δοκιμασία.
Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς οφείλει να παραδώσει τις σορούς των νεκρών ομήρων. Ωστόσο, η οργάνωση υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία όλων των σορών, δημιουργώντας νέα ένταση στη διαδικασία εφαρμογής της συμφωνίας, όπως αναφέρει το Axios.
Για το Ισραήλ, η επιστροφή των λειψάνων αποτελεί κεντρικό όρο της συμφωνίας. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε εγκρίνει τη μείωση των φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχονται στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν επέστρεφε περισσότερες σορούς. Μετά την παράδοση ορισμένων σορών την Τρίτη, το Ισραήλ αποφάσισε να μην εφαρμόσει το μέτρο.
Περισσότερα λείψανα αναμένεται να επιστραφούν τόσο αργότερα σήμερα Τετάρτη, όσο κι εντός της εβδομάδας, ενώ διεθνής δύναμη αναζήτησης έχει αναλάβει τη συλλογή πληροφοριών και την πραγματοποίηση επιχειρήσεων εντοπισμού των νεκρών στη Λωρίδα.
Οι σοροί που παραδόθηκαν
Τη Δευτέρα, η Χαμάς επέστρεψε τις σορούς τεσσάρων ομήρων: του Γκάι Ιλούζ, που απήχθη από το φεστιβάλ Nova, του Μπίπιν Τζόσι, φοιτητή από το Νεπάλ, του Γιόσι Σαράμπι, τον οποίο η σύζυγός του περιέγραψε ως «υπέροχο σύντροφο και άψογο πατέρα», και του λοχαγού Ντάνιελ Πέρετς, με διπλή υπηκοότητα Ισραήλ–Νότιας Αφρικής.
Την Τρίτη παραδόθηκαν ακόμη τέσσερις σοροί, τις οποίες οι IDF αναγνώρισαν ως εκείνες του Ταμίρ Νιμρόντι, 20χρονου στρατιώτη, του Ουριέλ Μπαρούχ, πατέρα δύο παιδιών, και του Εϊτάν Λεβί, που περιγράφηκε ως «στοργικός πατέρας και ζεστός, δοτικός άνθρωπος». Η τέταρτη σορός, όπως επιβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός, δεν ανήκε σε όμηρο.
Οι όμηροι που παραμένουν αγνοούμενοι
Σύμφωνα με το Αμερικανοεβραϊκό Συμβούλιο (AJC) και το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων, αρκετοί είναι οι νεκροί όμηροι που εξακολουθούν να αγνοούνται.
Συγκεκριμένα:
Ιτάι Τσεν, 19 ετών, Ισραηλινοαμερικανός στρατιώτης που σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η μητέρα του έγραψε πως «ζει σε μια κατάσταση αναμονής του πένθους – ανίκανη να θρηνήσει, να θεραπευτεί ή να θάψει το παιδί της».
Ελιαχού Μαρκαλίτ, 75 ετών, δολοφονήθηκε στο κιμπούτς Νιρ Οζ· ήταν γνωστός κτηνοτρόφος και πατέρας οικογένειας.
Σαχάρ Μπαρούχ, απήχθη από το κιμπούτς Μπεερί· σκοτώθηκε τον Ιανουάριο κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης.
Τζόσουα Λουίτο Μολέλ, 21 ετών, φοιτητής από την Τανζανία που εργαζόταν στο Ισραήλ ως γεωργικός ασκούμενος.
Ταάλ Χαϊμί, 41 ετών, σκοτώθηκε στο κιμπούτς Νιρ Γιτσχάκ· η σύζυγός του γέννησε μετά τον θάνατό του.
Αριέ Ζαλμανόβιτς, από τους ιδρυτές του κιμπούτς Νιρ Οζ, πέθανε σε αιχμαλωσία από έλλειψη ιατρικής φροντίδας.
Ραν Γκβίλι, 24χρονος αστυνομικός, σκοτώθηκε στην κοινότητα Αλουμίμ.
Ντρορ Ορ, 49 ετών, σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του στο Μπεερί, ενώ οι δύο κόρες τους απήχθησαν και αργότερα απελευθερώθηκαν.
Ταμίρ Αντάρ, 38 ετών, σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος το κιμπούτς Νιρ Οζ.
Ρονέν Ένγκελ, 54 ετών, απήχθη με την οικογένειά του από το Νιρ Οζ και πέθανε σε αιχμαλωσία.
Ινμπάρ Χάιμαν, 27 ετών, η τελευταία γυναίκα όμηρος της Χαμάς, απήχθη από το φεστιβάλ Nova.
Ασάφ Χαμάμι, συνταγματάρχης και διοικητής της Νότιας Ταξιαρχίας της Διεύθυνσης Γάζας, σκοτώθηκε στη μάχη και το σώμα του μεταφέρθηκε στη Γάζα.
Λιορ Ρουνταέφ, 61 ετών, εθελοντής του κιμπούτς Νιρ Γιτσχάκ.
Μοχάμεντ αλ-Ατάρας, πατέρας 13 παιδιών, ιχνηλάτης της Βόρειας Ταξιαρχίας Γάζας.
Μένι Γκοντάρ, 73 ετών, σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του στο κιμπούτς Μπεερί.
Όμερ Νόιτρα, 21 ετών, Ισραηλινοαμερικανός διοικητής άρματος μάχης που σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου.
Οζ Ντάνιελ, 19 ετών, στρατιώτης της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, σκοτώθηκε και το σώμα του μεταφέρθηκε στη Γάζα.
Σοντία Οκ’Κρασάρι και Σοντισέκ Ριντάλκ, υπήκοοι Ταϊλάνδης των οποίων οι σοροί παραμένουν στη Γάζα.
Αμίραμ Κούπερ, 85 ετών, ποιητής και συνθέτης, ιδρυτικό μέλος του Νιρ Οζ, απήχθη και πέθανε σε αιχμαλωσία.
Χαντάρ Γκόλντιν, Ισραηλινός στρατιώτης που σκοτώθηκε το 2014 και το σώμα του δεν έχει ποτέ επιστραφεί.
