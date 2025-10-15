Ισραήλ: Αυτοί είναι οι 21 νεκροί όμηροι που πρέπει να επιστρέψει η Χαμάς βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας

Η παλαιστινιακή οργάνωση επέστρεψε 8 σορούς ως την Τρίτη - Οι 7 αναγνωρίστηκαν, ενώ η 8η δεν ανήκει σε όμηρο, όπως λένε οι Ισραηλινοί - Αναμένονται περισσότερες επιστροφές τις επόμενες ώρες, με τη Χαμάς να δυσκολεύεται με τον εντοπισμό τους