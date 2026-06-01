Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας με την Hyundai Heavy Industries για πολεμικά πλοία, σκάφη του Λιμενικού και ειδικά εμπορικά πλοία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά Hyundai Μνημόνιo

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας με την Hyundai Heavy Industries για πολεμικά πλοία, σκάφη του Λιμενικού και ειδικά εμπορικά πλοία

Η συμφωνία αφορά τη διερεύνηση και ανάπτυξη συνεργασιών σε ναυπηγικά προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και στην κατασκευή ειδικών εμπορικών πλοίων

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας με την Hyundai Heavy Industries για πολεμικά πλοία, σκάφη του Λιμενικού και ειδικά εμπορικά πλοία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τη νοτιοκορεατική Hyundai Heavy Industries προχωρούν αύριο, Τρίτη 2 Ιουνίου, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια 2026.

Η συμφωνία αφορά τη διερεύνηση και ανάπτυξη συνεργασιών σε ναυπηγικά προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και στην κατασκευή ειδικών εμπορικών πλοίων, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανές κοινές δράσεις των δύο πλευρών στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τη διοίκηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, η συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους ναυπηγικούς ομίλους παγκοσμίως συνιστά σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων του ναυπηγείου τόσο στον αμυντικό όσο και στον εμπορικό τομέα.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ενισχύουν την παρουσία τους στις επισκευές εμπορικών πλοίων και υλοποιούν έργα για το Πολεμικό Ναυτικό, όπως η συντήρηση υποβρυχίων τύπου 214 και η προετοιμασία για την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ.
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης