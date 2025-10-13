Με δάκρυα στα ματιά και κραυγές οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων της Χαμάς με τους συγγενείς τους, συγκλονιστικά βίντεο
Χαμάς Όμηροι Μητέρα

Με δάκρυα στα ματιά και κραυγές οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων της Χαμάς με τους συγγενείς τους, συγκλονιστικά βίντεο

Δάκρυα χαράς, πανηγυρισμοί και συγκίνηση στα πρώτα τηλεφωνήματα των ομήρων που έζησαν για 2 χρόνια τον εφιάλτη - «Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι»

Με δάκρυα στα ματιά και κραυγές οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων της Χαμάς με τους συγγενείς τους, συγκλονιστικά βίντεο
Συγκλονιστικές είναι οι στιγμές που βιώνουν οι οικογένειες των 20 ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς μετά από 738 ημέρες ομηρίας στη Γάζα.

Χαρακτηριστικές των στιγμών οι αντιδράσεις τους όταν για πρώτη φορά είδαν τους δικούς τους ανθρώπους σε τηλεφωνήματα που είχαν όταν αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι.

Με δάκρυα στα μάτια και κραυγές χαράς είδε τον γιο της η μητέρα του Ρομ Μπρασλφάσκι μετά από δύο χρόνια στα χέρια των παλαιστίνιων τρομοκρατών.



«Σε αγαπώ, επιστρέφεις σπίτι, ο πόλεμος τελείωσε» είπε η μητέρα του απελευθερωθέντος ομήρου Ματάρ Ανγκρίστ όταν του μίλησε για πρώτη φορά μετά από 738 ημέρες.



«Όλα είναι καλά, ηρέμησε» είπε στη μητέρα του ο Ελκάνα Ρόμποτ όταν τις μίλησε για πρώτη φορά μετά από τα δύο χρόνια εφιάλτη που πέρασε στα χέρια της Χαμάς.


Φίλοι του Νίμρον Κόεν ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς όταν είδαν την εικόνα του από κλήση μέσω Facetime μετά την απελευθέρωσή του



Σε όλα τις πρώτες επικοινωνίες, πάντως, παρόντες ήταν και τρομοκράτες της Χαμάς.

«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων της Χαμάς με τους συγγενείς τους


