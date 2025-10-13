Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Με δάκρυα στα ματιά και κραυγές οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων της Χαμάς με τους συγγενείς τους, συγκλονιστικά βίντεο
Δάκρυα χαράς, πανηγυρισμοί και συγκίνηση στα πρώτα τηλεφωνήματα των ομήρων που έζησαν για 2 χρόνια τον εφιάλτη - «Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι»
Χαρακτηριστικές των στιγμών οι αντιδράσεις τους όταν για πρώτη φορά είδαν τους δικούς τους ανθρώπους σε τηλεφωνήματα που είχαν όταν αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι.
Με δάκρυα στα μάτια και κραυγές χαράς είδε τον γιο της η μητέρα του Ρομ Μπρασλφάσκι μετά από δύο χρόνια στα χέρια των παλαιστίνιων τρομοκρατών.
Rom Braslavski’s mother celebrates as she’s able to speak with her son for the first time in 2 years pic.twitter.com/gdQT1J4FqX— Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025
«Σε αγαπώ, επιστρέφεις σπίτι, ο πόλεμος τελείωσε» είπε η μητέρα του απελευθερωθέντος ομήρου Ματάρ Ανγκρίστ όταν του μίλησε για πρώτη φορά μετά από 738 ημέρες.
‘I love you’: Mother’s joy as first hostages freed: The first wave of hostages have been freed and more are expected to be handed over shortly, as families hear from their loved ones for the first time in more than 700 days. Follow the live updates ▶️ https://t.co/Xd36B82rAj pic.twitter.com/JmFM3vWSB9— The Daily Telegraph (@dailytelegraph) October 13, 2025
«Όλα είναι καλά, ηρέμησε» είπε στη μητέρα του ο Ελκάνα Ρόμποτ όταν τις μίλησε για πρώτη φορά μετά από τα δύο χρόνια εφιάλτη που πέρασε στα χέρια της Χαμάς.
🚨🎗️BREAKING: Elkana Bohbot talks to his mother Ruhama and tells her, "Calm down, everything is okay.#Israel #Gaza #hostages #AIart #BamBam #GhostRadioxBamBam_HOMETOWN #Trump pic.twitter.com/UbnFXq3q5r— DEV (@43_up94292) October 13, 2025
Φίλοι του Νίμρον Κόεν ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς όταν είδαν την εικόνα του από κλήση μέσω Facetime μετά την απελευθέρωσή του
Nimrod Cohen’s friends react as they see his photo from the FaceTime call. pic.twitter.com/v1uD2fRG2V— Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) October 13, 2025
Σε όλα τις πρώτες επικοινωνίες, πάντως, παρόντες ήταν και τρομοκράτες της Χαμάς.
Hamas hostage Bar Kuperstein, with one of his captors, is allowed to call his mother for the first time in two years ahead of his scheduled release pic.twitter.com/MQAuwxarH9— Oren Kessler (@OrenKessler) October 13, 2025
