Δεν θα πάει, τελικά, στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα ο Νετανιάχου

Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ότι οδεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής στηναργότερα σήμερα.«Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου προσκλήθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑνα συμμετάσχει σε μια διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Αίγυπτο», ανέφερε σε δήλωση το γραφείο του.«Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ για την πρόσκλησή του, αλλά δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί λόγω της εγγύτητας της εκδήλωσης με την έναρξη των διακοπών».Νωρίτερα σήμερα, ο Λευκός Οίκος και η προεδρία της Αιγύπτου δήλωσαν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα παραστεί.