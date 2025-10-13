Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Δεν θα πάει, τελικά, στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα ο Νετανιάχου
Νωρίτερα σήμερα, ο Λευκός Οίκος και η προεδρία της Αιγύπτου δήλωναν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα παραστεί στο Σαρμ-ελ Σαΐχ
Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο αργότερα σήμερα.
«Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου προσκλήθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ να συμμετάσχει σε μια διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Αίγυπτο», ανέφερε σε δήλωση το γραφείο του.
«Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ για την πρόσκλησή του, αλλά δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί λόγω της εγγύτητας της εκδήλωσης με την έναρξη των διακοπών».
Νωρίτερα σήμερα, ο Λευκός Οίκος και η προεδρία της Αιγύπτου δήλωσαν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα παραστεί.
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
