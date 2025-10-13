Δεν θα πάει, τελικά, στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα ο Νετανιάχου
Μπενιαμίν Νετανιάχου Αίγυπτος

Δεν θα πάει, τελικά, στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα ο Νετανιάχου

Νωρίτερα σήμερα, ο Λευκός Οίκος και η προεδρία της Αιγύπτου δήλωναν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα παραστεί στο Σαρμ-ελ Σαΐχ

Δεν θα πάει, τελικά, στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα ο Νετανιάχου
Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο αργότερα σήμερα.

«Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου προσκλήθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ να συμμετάσχει σε μια διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Αίγυπτο», ανέφερε σε δήλωση το γραφείο του.

«Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ για την πρόσκλησή του, αλλά δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί λόγω της εγγύτητας της εκδήλωσης με την έναρξη των διακοπών».

Νωρίτερα σήμερα, ο Λευκός Οίκος και η προεδρία της Αιγύπτου δήλωσαν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα παραστεί.

