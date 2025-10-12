H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Financial Times: Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Κίεβο στις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές
Financial Times: Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Κίεβο στις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές
Στόχος η αποδυνάμωση της ρωσικής οικονομίας, ώστε ο Βλαντίμιρ Πούτιν να αναγκαστεί να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γράφουν οι FT
Οι ΗΠΑ βοηθούν εδώ και μήνες την Ουκρανία για την πραγματοποίηση επιθέσεων μακρού πλήγματος στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές, σε μία κοινή προσπάθεια αποδυνάμωσης της οικονομίας της Ρωσίας, ώστε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ν’ αναγκαστεί να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.
Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Κίεβο να πλήξει σημαντικές ρωσικές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου που βρίσκονται μακράν της πρώτης γραμμής του πολέμου, σύμφωνα με την εφημερίδα που επικαλείται ανώνυμους Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας.
Κατά το δημοσίευμα, η συνεργασία ΗΠΑ-Ουκρανίας έχει ενταθεί μετά το καλοκαίρι με το Κίεβο να χτυπά μεγάλα διυλιστήρια και μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου μειώνοντας την παραγωγή καυσίμων της Ρωσίας έως και κατά 20%
Ο Λευκός Οίκος, το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δεν σχολίασε επίσης, άμεσα.
Ukraine hit Russian energy sites with US help https://t.co/W3sl80zE6N— Financial Times (@FT) October 12, 2025
Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Κίεβο να πλήξει σημαντικές ρωσικές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου που βρίσκονται μακράν της πρώτης γραμμής του πολέμου, σύμφωνα με την εφημερίδα που επικαλείται ανώνυμους Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας.
Κατά το δημοσίευμα, η συνεργασία ΗΠΑ-Ουκρανίας έχει ενταθεί μετά το καλοκαίρι με το Κίεβο να χτυπά μεγάλα διυλιστήρια και μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου μειώνοντας την παραγωγή καυσίμων της Ρωσίας έως και κατά 20%
Ο Λευκός Οίκος, το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δεν σχολίασε επίσης, άμεσα.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη - Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του μνημείου
Συνέλαβαν στο Μεξικό τον Έλληνα που βύθισε τη Σουηδία στο σκοτάδι των συμμοριών - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος από τα Πιστιανά Άρτας
Ανδρέας Τετέι: Το παιδί μεταναστών που μεγάλωσε στην Αλεπότρυπα και ονειρεύεται να γίνει ο Αντετοκούνμπο του ποδοσφαίρου
Μητσοτάκης: Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη - Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του μνημείου
Συνέλαβαν στο Μεξικό τον Έλληνα που βύθισε τη Σουηδία στο σκοτάδι των συμμοριών - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος από τα Πιστιανά Άρτας
Ανδρέας Τετέι: Το παιδί μεταναστών που μεγάλωσε στην Αλεπότρυπα και ονειρεύεται να γίνει ο Αντετοκούνμπο του ποδοσφαίρου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα