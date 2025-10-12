Financial Times: Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Κίεβο στις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ρωσία Ουκρανία Financial Times

Στόχος η αποδυνάμωση της ρωσικής οικονομίας, ώστε ο Βλαντίμιρ Πούτιν να αναγκαστεί να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γράφουν οι FT

Οι ΗΠΑ βοηθούν εδώ και μήνες την Ουκρανία για την πραγματοποίηση επιθέσεων μακρού πλήγματος στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές, σε μία κοινή προσπάθεια αποδυνάμωσης της οικονομίας της Ρωσίας, ώστε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ν’ αναγκαστεί να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.



Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Κίεβο να πλήξει σημαντικές ρωσικές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου που βρίσκονται μακράν της πρώτης γραμμής του πολέμου, σύμφωνα με την εφημερίδα που επικαλείται ανώνυμους Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας.

Κατά το δημοσίευμα, η συνεργασία ΗΠΑ-Ουκρανίας έχει ενταθεί μετά το καλοκαίρι με το Κίεβο να χτυπά μεγάλα διυλιστήρια και μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου μειώνοντας την παραγωγή καυσίμων της Ρωσίας έως και κατά 20%

Ο Λευκός Οίκος, το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δεν σχολίασε επίσης, άμεσα.

