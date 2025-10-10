Στo στρατιωτικό ιατρικό κέντρο «Walter Reed» o Τραμπ - Κάνει τον δεύτερο ιατρικό έλεγχο φέτος

Ο γιατρός είπε ότι ο μώλωπας στο χέρι του Τραμπ ήταν συμβατός με ήπιο ερεθισμό των μαλακών ιστών από συχνές χειραψίες και χρήση ασπιρίνης, την οποία ο Τραμπ λαμβάνει ως μέρος ενός «τυπικού σχήματος καρδιαγγειακής πρόληψης».Έκτοτε, ο Λευκός Οίκος έχει υποβαθμίσει τις ανησυχίες για την υγεία του Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα του ποδιού.Το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Λευκός Οίκος είχε δώσει αντικρουόμενες και αδιαφανείς αξιολογήσεις για την υγεία του Τραμπ μετά την προσβολή του από την COVID-19.