Bloomberg: Έρευνα για ασυνήθιστα στοιχήματα στο Διαδίκτυο πριν ανακοινωθεί η Ματσάδο
Μέσα σε λίγα λεπτά η πιθανότητα υπέρ της νικήτριας του Νόμπελ Ειρήνης εκτοξεύτηκε από το 3% στο 70%, με την αρμόδια επιτροπή να ερευνά το ζήτημα - Ανεξέλεγκτο το πεδίο
Οι Νορβηγοί αξιωματούχοι που είναι υπεύθυνοι για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης ερευνούν πληροφορίες για διαδικτυακά στοιχήματα σχετικά με τη φετινή νικήτρια Μαρία Κορίνα Ματσάδο τα οποία αυξήθηκαν κατακόρυφα λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή διαρροή πληροφοριών.
Το Bloomberg αναφέρει ότι τα στοιχήματα για τη Ματσάδο αυξήθηκαν κατακόρυφα στον ιστότοπο στοιχημάτων Polymarket λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Νορβηγίας, περίπου 10 ώρες πριν την επίσημη ανακοίνωση.
Η πενταμελής επιτροπή είχε λάβει την τελική απόφαση τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές των μέσων ενημέρωσης στη Νορβηγία. Η Ματσάδο ενημερώθηκε για την απόφαση λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση, στις 11:00 (ώρα Νορβηγίας, 12:00 στην Ελλάδα) της Παρασκευής.
Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Νόμπελ, του εκτελεστικού οργάνου της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την είδηση είπε ότι «το κοιτάμε».
Η πληροφορία για τα στοιχήματα δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στις νορβηγικές εφημερίδες Aftenposten και Finansavisen, με την τελευταία να αναφέρει ότι τρεις λογαριασμοί στο Polymarket, οι οποίοι είχαν στοιχηματίσει κυρίως στην Ματσάδο, κέρδισαν συνολικά περίπου 90.000 δολάρια.
Ωστόσο από τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), όπως αναφέρει το Forbes, συνέβη κάτι ασυνήθιστο.
Οι πιθανότητες υπέρ της Ματσάδο εκτοξεύτηκαν από το 3,6% στο 39% μέσα σε μισή ώρα και σε άλλη μισή έφτασαν στο 65% με μέγιστο το 73%.
Το πρόβλημα είναι, συνεχίζει το Forbes, ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα αντίθετο με τους κανόνες.
Οι αγορές προβλέψεων (prediction markets) είναι ως επί το πλείστον πεδίο που δεν ρυθμίζεται. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, δεν έχουν σε αυτές τις αγορές οι κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) περί εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.
Η Polymarket αποδέχτηκε αυτή την εβδομάδα επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη μητρική εταιρεία του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, την Intercontinental Exchange. Η αποτίμησή της φτάνει πλέον στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια και καθιστώντας τον ιδρυτή της, Σέιν Κόπλαν, τον νεότερο δισεκατομμυριούχο στον κόσμο.
The other day a student asked me about the prevalence of insider trading in prediction markets. I now have an answer. pic.twitter.com/CpYLCstLw5— Jason Furman (@jasonfurman) October 10, 2025
Επιλογή-έκπληξηΤο όνομα της Ματσάδο ήταν μια έκπληξη ακόμη και για τους στοιχηματικούς ιστοτόπους όπου ψηλά στις προβλέψεις ήταν η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ή… ο Ντόναλντ Τραμπ.
