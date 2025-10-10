Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Φαινόμενο Λα Νίνια: Επιστροφή τον χειμώνα με ασθενέστερη ένταση, τι καιρό να περιμένουμε
Τι αναμένουν οι μετεωρολόγοι για τον φετινό χειμώνα, πόσο θα κρατήσει, ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Η Λα Νίνια, η ψυχρότερη και συχνά πιο δαπανηρή «αντίστροφη όψη» του Ελ Νίνιο, αναμένεται να διαταράξει τα καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως, όπως γνωστοποιούν μετεωρολόγοι.
Αυτό το φυσικό φαινόμενο συχνά ενισχύει την περίοδο των τυφώνων στον Ατλαντικό, ωστόσο η φετινή Λα Νίνια ενδέχεται να είναι πολύ αδύναμη και βραχύβια για να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Λα Νίνια συνήθως σημαίνει περισσότερα φαινόμενα βροχόπτωσης -συμπεριλαμβανομένων πιθανών χιονοθύελλων- στα βόρεια, και ξηρότερο χειμώνα στα νότια.
Μπορεί να φέρει ισχυρότερες βροχές στην Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, τμήματα της Αυστραλίας, της Κεντρικής Αμερικής, του βόρειου τμήματος της Νότιας Αμερικής και της νοτιοανατολικής Αφρικής.
Αντίθετα, μπορεί να προκαλέσει ξηρασία στη Μέση Ανατολή, την ανατολική Αργεντινή, την ανατολική Κίνα, την Κορέα και το νότιο τμήμα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους που επικαλείται το pbs.org.
Η Λα Νίνια εμφανίζεται όταν ορισμένα τμήματα του Κεντρικού Ειρηνικού Ωκεανού ψύχονται κατά περίπου μισό βαθμό Κελσίου σε σχέση με το φυσιολογικό.
Ωστόσο, ο Μπράιαν ΜακΝόλντι, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι που μελετά τους τροπικούς κυκλώνες, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τα ακραία φαινόμενα θερμότητας, θεωρεί ότι η φετινή Λα Νίνια έρχεται πολύ αργά και είναι πολύ ασθενής για να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο.
Ο ειδικός στους τυφώνες του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, Φιλ Κλότσμπαχ, πρόσθεσε ότι, αν και οι συνθήκες- ιδίως η διάτμηση του ανέμου- θεωρητικά ευνοούν αυξημένη δραστηριότητα, αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη και τα μακροπρόθεσμα μοντέλα δεν δείχνουν σχηματισμό πολλών φαινομένων τις επόμενες εβδομάδες.
Η Λα Νίνια εμφανίζεται όταν ορισμένα τμήματα του Κεντρικού Ειρηνικού Ωκεανού ψύχονται κατά περίπου μισό βαθμό Κελσίου σε σχέση με το φυσιολογικό.
Πώς θα είναι φέτος η Λα Νίνια;Παραδοσιακά, κατά τη διάρκεια μιας Λα Νίνια, παρατηρείται εξασθένηση των ανέμων διάτμησης, που συνήθως εμποδίζουν τον σχηματισμό και την ενίσχυση τυφώνων -κάτι που επιτρέπει τη δημιουργία περισσότερων και ισχυρότερων καταιγίδων, ειδικά προς το τέλος του έτους (όπως στα τέλη Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου) και στην περιοχή της Καραϊβικής, εξήγησε ο ειδικός στους τυφώνες Μπράιαν Τανγκ από το Πανεπιστήμιο του Όλμπανι.
