IDF: Σε ισχύ τέθηκε η εκεχειρία, ξεκίνησε η υποχώρηση των στρατευμάτων

Ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό, σε ανακοίνωσή του, πως η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής.Σε αυτό το πλαίσιο, τα στρατεύματα άρχισαν να υποχωρούν στις θέσεις που έχουν προσδιοριστεί από το συμφωνημένο σχέδιοΠλέον, εντός 72 ωρών, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι, η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει τους 48 ομήρους που κρατά, ξεκινώντας από τους 20 που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει δηλώσει στο παρελθόν στους μεσολαβητές ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται οι σοροί ορισμένων από τους δολοφονημένους ομήρους, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει την παράδοσή τους.Η ανακοίνωση των IDF αναφέρει: «Η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 12:00. Από τις 12:00, τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των ενημερωμένων γραμμών ανάπτυξης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή των ομήρων. Στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στη Νότια Διοίκηση έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και θα συνεχίσουν να απομακρύνουν οποιαδήποτε άμεση απειλή».Στο μεταξύ, ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε σήμερα ότι θα απελευθερωθούνμέλη τηςαντί για 11 φυλακισμένους που πρόσκεινται στη, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη Γάζα, σημειώνοντας ότι υπήρξε αλλαγή της «τελευταίας στιγμής» για τα πρόσωπα που θα αφεθούν ελεύθερα.Δύο από τους 11 φυλακισμένους εκτίουν ποινή δύο ετών, η οποία λήγει τον Ιούνιο του 2026, ενώ οι άλλοι εννέα εκτίουν ισόβια κάθειρξη.