Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
IDF: Σε ισχύ τέθηκε η εκεχειρία, ξεκίνησε η υποχώρηση των στρατευμάτων
IDF: Σε ισχύ τέθηκε η εκεχειρία, ξεκίνησε η υποχώρηση των στρατευμάτων
Εντός 72 ωρών, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι, η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει τους 48 ομήρους - Αλλαγές τελευταίας στιγμής στους Παλαιστίνιους που θα αποφυλακιστούν
Ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό, σε ανακοίνωσή του, πως η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα στρατεύματα άρχισαν να υποχωρούν στις θέσεις που έχουν προσδιοριστεί από το συμφωνημένο σχέδιο Τραμπ.
Πλέον, εντός 72 ωρών, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι, η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει τους 48 ομήρους που κρατά, ξεκινώντας από τους 20 που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει δηλώσει στο παρελθόν στους μεσολαβητές ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται οι σοροί ορισμένων από τους δολοφονημένους ομήρους, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει την παράδοσή τους.
Η ανακοίνωση των IDF αναφέρει: «Η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 12:00. Από τις 12:00, τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των ενημερωμένων γραμμών ανάπτυξης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή των ομήρων. Στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στη Νότια Διοίκηση έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και θα συνεχίσουν να απομακρύνουν οποιαδήποτε άμεση απειλή».
Αλλαγές τελευταίας στιγμής στους Παλαιστίνιους που θα αποφυλακιστούν
Στο μεταξύ, ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε σήμερα ότι θα απελευθερωθούν 11 φυλακισμένα μέλη της Χαμάς αντί για 11 φυλακισμένους που πρόσκεινται στη Φατάχ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη Γάζα, σημειώνοντας ότι υπήρξε αλλαγή της «τελευταίας στιγμής» για τα πρόσωπα που θα αφεθούν ελεύθερα.
Δύο από τους 11 φυλακισμένους εκτίουν ποινή δύο ετών, η οποία λήγει τον Ιούνιο του 2026, ενώ οι άλλοι εννέα εκτίουν ισόβια κάθειρξη.
Ειδήσεις σήμερα:
Για ένα κορίτσι έγινε η αιματηρή συμπλοκή 13χρονων στην Τρίπολη - Βαριά τραυματισμένος ο ένας ανήλικος
Καμμένος: Στα θετικά του Μητσοτάκη η οικονομία - Τι είπε για το κόμμα Τζούλη και τα σκουντήματα με Τσίπρα στα ατελείωτα «υπουργικά της Αριστεράς»
Ιωάννα Τούνη: Είμαι με τον Ρόμπι, τον εφηβικό μου έρωτα και είμαστε σοβαρά - Βλέπει την Ιωάννα και όχι την jtouni
Σε αυτό το πλαίσιο, τα στρατεύματα άρχισαν να υποχωρούν στις θέσεις που έχουν προσδιοριστεί από το συμφωνημένο σχέδιο Τραμπ.
Πλέον, εντός 72 ωρών, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι, η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει τους 48 ομήρους που κρατά, ξεκινώντας από τους 20 που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει δηλώσει στο παρελθόν στους μεσολαβητές ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται οι σοροί ορισμένων από τους δολοφονημένους ομήρους, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει την παράδοσή τους.
New video showing IDF's withdrawal from Gaza. pic.twitter.com/FrCGfghURf— Clash Report (@clashreport) October 10, 2025
Η ανακοίνωση των IDF αναφέρει: «Η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 12:00. Από τις 12:00, τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των ενημερωμένων γραμμών ανάπτυξης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή των ομήρων. Στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στη Νότια Διοίκηση έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και θα συνεχίσουν να απομακρύνουν οποιαδήποτε άμεση απειλή».
The Ceasefire Agreement Came Into Effect at 12:00— Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2025
Since 12:00, IDF troops began positioning themselves along the updated deployment lines in preparation for the ceasefire agreement and the return of hostages.
IDF troops in the Southern Command are deployed in the area and will…
Αλλαγές τελευταίας στιγμής στους Παλαιστίνιους που θα αποφυλακιστούν
Στο μεταξύ, ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε σήμερα ότι θα απελευθερωθούν 11 φυλακισμένα μέλη της Χαμάς αντί για 11 φυλακισμένους που πρόσκεινται στη Φατάχ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη Γάζα, σημειώνοντας ότι υπήρξε αλλαγή της «τελευταίας στιγμής» για τα πρόσωπα που θα αφεθούν ελεύθερα.
Δύο από τους 11 φυλακισμένους εκτίουν ποινή δύο ετών, η οποία λήγει τον Ιούνιο του 2026, ενώ οι άλλοι εννέα εκτίουν ισόβια κάθειρξη.
Ειδήσεις σήμερα:
Για ένα κορίτσι έγινε η αιματηρή συμπλοκή 13χρονων στην Τρίπολη - Βαριά τραυματισμένος ο ένας ανήλικος
Καμμένος: Στα θετικά του Μητσοτάκη η οικονομία - Τι είπε για το κόμμα Τζούλη και τα σκουντήματα με Τσίπρα στα ατελείωτα «υπουργικά της Αριστεράς»
Ιωάννα Τούνη: Είμαι με τον Ρόμπι, τον εφηβικό μου έρωτα και είμαστε σοβαρά - Βλέπει την Ιωάννα και όχι την jtouni
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα