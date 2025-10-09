Ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν Γκβιρ απειλεί τον Νετανιάχου: Αν δεν διαλυθεί η Χαμάς, θα ρίξω την κυβέρνηση
Το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει κατά πλειοψηφία το σχέδιο για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε τους «αντάρτες» την κυβέρνησή του ότι η συνοχή -άρα και το μέλλον της- θα απειληθεί αν ξεπεράσει κανένας την «έντονα κόκκινη γραμμή».
Η θέση του πρωθυπουργού του Ισραήλ έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που βρισκόταν σε εξέλιξη αργά την Πέμπτη.
Πρόσθεσε ότι η απόφασή του οφείλεται στην απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων ως μέρος της συμφωνίας.
Απείλησε μάλιστα να ανατρέψει την κυβέρνηση συνασπισμού του Νετανιάχου , αν ο πρωθυπουργός αν δεν παραμείνει προσηλωμένος στον τερματισμό της κυριαρχίας της Χάμας στη Γάζα.
«Παρά τα καλά νέα για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας, δεν ξεχνάμε τον κεντρικό στόχο του πολέμου που ορίστηκε από την αρχή: να διασφαλίσουμε ότι αυτή η καταστροφή δεν θα επαναληφθεί, μέσω της κατάργησης της κυριαρχίας της Χάμας», έγραψε ο Μπεν-Γκβιρ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Σε συνομιλίες που είχα με τον πρωθυπουργό τις τελευταίες ημέρες, κατέστησα σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συμμετάσχω σε κυβέρνηση που θα επιτρέπει τη συνέχιση της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα. Αυτό είναι ένα σαφές όριο. Ο πρωθυπουργός μου δεσμεύτηκε ότι αυτό θα ισχύσει».
Ο Μπεν-Γκβιρ επέμεινε ότι «δεν θα συνδράμει σε καμία περίπτωση εξαπάτησης», προειδοποιώντας ότι θα ανατρέψει την κυβέρνηση Νετανιάχου αν η Χαμάς δεν διαλυθεί.
«Αν η Χαμάς δεν διαλυθεί, ή αν μας πουν μόνο ότι έχει διαλυθεί ενώ στην πράξη συνεχίζει να υπάρχει με διαφορετική μορφή, η Εβραϊκή Δύναμη [ενν. το κόμμα του] θα ανατρέψει την κυβέρνηση», πρόσθεσε.
