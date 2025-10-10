Ομοσπονδιακό δικαστήριο εμποδίζει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο που διέταξε ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Σικάγο Εθνοφρουρά Ντόναλντ Τραμπ

Ομοσπονδιακό δικαστήριο εμποδίζει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο που διέταξε ο Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε αμέσως πως θα ασκήσει έφεση

Ομοσπονδιακό δικαστήριο εμποδίζει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο που διέταξε ο Τραμπ
Ομοσπονδιακή δικάστρια εμπόδισε χθες Πέμπτη την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο και την ευρύτερη περιοχή της μεγαλούπολης της πολιτείας Ιλινόι (βόρεια), την οποία διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας πως η κατάσταση δεν έχει πολλή σχέση με την επαπειλούμενη «ανταρσία» που επικαλέστηκε η κυβέρνησή του για να προχωρήσει στο μέτρο, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

«Δεν βρήκα καμιά αξιόπιστη απόδειξη πως υπάρχει κίνδυνος ανταρσίας στην πολιτεία Ιλινόι», ανέφερε η δικάστρια Έιπριλ Πέρι, σύμφωνα με ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν το σκεπτικό της ετυμηγορίας της. Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας «μη αξιόπιστους» και εκτίμησε πως η ανάπτυξη του στρατού στο Σικάγο «δεν θα έκανε τίποτε άλλο παρά να ρίξει λάδι στη φωτιά την οποία άναψε η εναγόμενη (σ.σ. η ομοσπονδιακή κυβέρνηση)», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Tribune, η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε αμέσως πως θα ασκήσει έφεση.


Ειδήσεις σήμερα:

Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Πανηγυρίζει ο Τραμπ, θα μιλήσει σε συνεδρίαση της Κνεσέτ

Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στην εντατική ο 13χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του

Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης