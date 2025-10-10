Ομοσπονδιακό δικαστήριο εμποδίζει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο που διέταξε ο Τραμπ
Ομοσπονδιακό δικαστήριο εμποδίζει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο που διέταξε ο Τραμπ
Η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε αμέσως πως θα ασκήσει έφεση
Ομοσπονδιακή δικάστρια εμπόδισε χθες Πέμπτη την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο και την ευρύτερη περιοχή της μεγαλούπολης της πολιτείας Ιλινόι (βόρεια), την οποία διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας πως η κατάσταση δεν έχει πολλή σχέση με την επαπειλούμενη «ανταρσία» που επικαλέστηκε η κυβέρνησή του για να προχωρήσει στο μέτρο, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.
«Δεν βρήκα καμιά αξιόπιστη απόδειξη πως υπάρχει κίνδυνος ανταρσίας στην πολιτεία Ιλινόι», ανέφερε η δικάστρια Έιπριλ Πέρι, σύμφωνα με ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν το σκεπτικό της ετυμηγορίας της. Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας «μη αξιόπιστους» και εκτίμησε πως η ανάπτυξη του στρατού στο Σικάγο «δεν θα έκανε τίποτε άλλο παρά να ρίξει λάδι στη φωτιά την οποία άναψε η εναγόμενη (σ.σ. η ομοσπονδιακή κυβέρνηση)», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Tribune, η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε αμέσως πως θα ασκήσει έφεση.
