Ιταλία: Συνελήφθη 25χρονη με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τρία παιδιά της, μόλις γεννήθηκαν
Η κοπέλα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δολοφόνησε τον Ιούλιο του 2024 τα δύο βρέφη προκαλώντας τους ασφυξία και στη συνέχεια έκρυψε τα πτώματα - Φέρεται να είχε σκοτώσει μαζί με τον αρραβωνιαστικό της ακόμα ένα νεογέννητο το 2022
Μια 25χρονη συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του Ρήγιου της Καλαβρίας, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα δυο δίδυμα παιδιά της, μόλις τα γέννησε. Όλα συνέβησαν τον Ιούλιο του 2024, αλλά οι έρευνες ολοκληρώθηκαν σήμερα.
Η κοπέλα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δολοφόνησε τα βρέφη προκαλώντας τους ασφυξία και στη συνέχεια έκρυψε τα πτώματα μέσα στην ντουλάπα του δωματίου της, τυλίγοντάς τα σε μια κουβέρτα. Την τραγική ανακάλυψη, έκανε η μητέρα της 25χρονης, εξαιτίας της δυσοσμίας που ένιωθε μπαίνοντας στο δωμάτιο. Την παιδοκτόνο βοήθησε ο αρραβωνιαστικός της και πατέρας των παιδιών, όπως φαίνεται να αποδεικνύεται από σειρά τηλεφωνικών μηνυμάτων που είχαν ανταλλάξει. Ο νεαρός κατηγορείται τώρα για συνέργεια.
Από τα μηνύματα αυτά, σύμφωνα με τις εισαγγελικές έρευνες, προκύπτει ότι το ζευγάρι δολοφόνησε και ένα τρίτο βρέφος, πριν από τρία χρόνια. Το άτυχο νεογέννητο φέρεται να έχει ταφεί σε κάποιο χωράφι που ανήκει στην οικογένεια της νεαρής μητέρας. Οι καραμπινιέροι και η αστυνομία, τις ώρες αυτές, συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του πτώματος. Η παιδοκτόνος είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο του Ρήγιου της Καλαβρίας, λόγω έντονης αιμορραγίας, λίγο πριν η μητέρα της εντοπίσει τα πτώματα των δίδυμων νεογέννητων στο σπίτι, αλλά είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι είχε μείνει έγκυος και ότι είχε γεννήσει.
