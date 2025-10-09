Ιταλία: Συνελήφθη 25χρονη με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τρία παιδιά της, μόλις γεννήθηκαν
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Εισαγγελείς

Ιταλία: Συνελήφθη 25χρονη με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τρία παιδιά της, μόλις γεννήθηκαν

Η κοπέλα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δολοφόνησε τον Ιούλιο του 2024 τα δύο βρέφη προκαλώντας τους ασφυξία και στη συνέχεια έκρυψε τα πτώματα  - Φέρεται να είχε σκοτώσει μαζί με τον αρραβωνιαστικό της ακόμα ένα νεογέννητο το 2022

Ιταλία: Συνελήφθη 25χρονη με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τρία παιδιά της, μόλις γεννήθηκαν
Μια 25χρονη συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του Ρήγιου της Καλαβρίας, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα δυο δίδυμα παιδιά της, μόλις τα γέννησε. Όλα συνέβησαν τον Ιούλιο του 2024, αλλά οι έρευνες ολοκληρώθηκαν σήμερα.

Η κοπέλα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δολοφόνησε τα βρέφη προκαλώντας τους ασφυξία και στη συνέχεια έκρυψε τα πτώματα μέσα στην ντουλάπα του δωματίου της, τυλίγοντάς τα σε μια κουβέρτα. Την τραγική ανακάλυψη, έκανε η μητέρα της 25χρονης, εξαιτίας της δυσοσμίας που ένιωθε μπαίνοντας στο δωμάτιο. Την παιδοκτόνο βοήθησε ο αρραβωνιαστικός της και πατέρας των παιδιών, όπως φαίνεται να αποδεικνύεται από σειρά τηλεφωνικών μηνυμάτων που είχαν ανταλλάξει. Ο νεαρός κατηγορείται τώρα για συνέργεια.

Από τα μηνύματα αυτά, σύμφωνα με τις εισαγγελικές έρευνες, προκύπτει ότι το ζευγάρι δολοφόνησε και ένα τρίτο βρέφος, πριν από τρία χρόνια. Το άτυχο νεογέννητο φέρεται να έχει ταφεί σε κάποιο χωράφι που ανήκει στην οικογένεια της νεαρής μητέρας. Οι καραμπινιέροι και η αστυνομία, τις ώρες αυτές, συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του πτώματος. Η παιδοκτόνος είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο του Ρήγιου της Καλαβρίας, λόγω έντονης αιμορραγίας, λίγο πριν η μητέρα της εντοπίσει τα πτώματα των δίδυμων νεογέννητων στο σπίτι, αλλά είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι είχε μείνει έγκυος και ότι είχε γεννήσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τραμπ πανηγυρίζει για τη Μέση Ανατολή, ενώ Ισραήλ και Χαμάς δεν τα βρίσκουν για τους κρατούμενους

Γεωργιάδης: Δεν σας απήγαγε κανένας, πήγατε για τη selfie στη Γάζα – Πέρκα: Θα ξαναπάω

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά πέτρινα αγάλματα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης