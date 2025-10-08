Πλήγμα ουκρανικού drone εναντίον ρωσικού πυρηνικού εργοστασίου: «Καμιά συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια», λέει ο ΔΟΑΕ

Ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, που κατελήφθη από ρωσικά στρατεύματα λίγο μετά την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτροδότησης εδώ και δυο εβδομάδες.Εξαρτάται από γεννήτριες εκτάκτου ανάγκης για τη λειτουργία των συστημάτων ψύξης των αντιδραστήρων του και άλλων μέσων ασφαλείας.