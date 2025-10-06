«Είναι αυτοκτονία» - Δύο κορίτσια σκοτώθηκαν κάνοντας subway surfing στη Νέα Υόρκη: Η μόδα που σκοτώνει



«Είναι αυτοκτονία»

Drones σώζουν νέους

Σύμφωνα με το

, 18 άτομα έχουν σκοτωθεί στη Νέα Υόρκη το 2023 και το 2024 κάνοντας subway surfing. Το 2025, πριν τον θάνατο των δύο κοριτσιών, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ακόμη τρεις θανάτους.

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης έχει αρχίσει να πετάει drones πάνω από τα τρένα προκειμένου να εντοπίσει άτομα που κάνουν subway surfing. Ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς δήλωσε τον Ιούνιο ότι μέχρι στιγμής φέτος οι αρχές «έσωσαν 52 άτομα».



Αγωγές

Η Νόρμα Ναζάριο, της οποίας ο 15χρονος γιος Ζάκερι πέθανε το 2023 κάνοντας subway surfing, κατέθεσε agvg;h εναντίον των ByteDance, TikTok και Meta το 2024. Είπε στο NBC ότι ο γιος της μυήθηκε στο «subway surfing» μέσω των κοινωνικών μέσων. Ο Ζάκερι σκοτώθηκε όταν το κεφάλι του χτύπησε σε μια δοκό ενώ βρισκόταν πάνω σε ένα τρένο που διέσχιζε τη γέφυρα του Γουίλιαμσμπουργκ .

Η αγωγή αναφέρει ότι οι εταιρείες κοινωνικών μέσων «σχεδιάζουν και αναπτύσσουν σκόπιμα τα προϊόντα τους για να ενθαρρύνουν, να διευκολύνουν και να προωθούν υλικό σε εφήβους και παιδιά, το οποίο οι εναγόμενοι γνωρίζουν ότι είναι προβληματικό και εξαιρετικά επιβλαβές για την ψυχική και σωματική υγεία των ανήλικων χρηστών τους».

«Ο Ζάκερι δεν άνοιξε ούτε χρησιμοποίησε το TikTok ή το Instagram για να αναζητήσει επικίνδυνες προκλήσεις», αναφέρει η αγωγή.

Ισχυρίζεται ότι «μέσω του σχεδιασμού των προϊόντων», οι πλατφόρμες του έδειξαν βίντεο σχετικά με το subway surfing. Λίγο μετά, ανέβηκε στην οροφή ενός τρένου με προορισμό το Μπρούκλιν, χτύπησε τη δοκό, έπεσε ανάμεσα στα βαγόνια και στις ράγες και παρασύρθηκε από το τρένο, σύμφωνα με την αγωγή. Η υπόθεση εκκρεμεί στα δικαστήρια.

Κλείσιμο