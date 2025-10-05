Ο Κινέζος ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι επισκέπτεται Ιταλία και Ελβετία
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Ιταλία Ελβετία Γουάνγκ Γι

Ο Κινέζος ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι επισκέπτεται Ιταλία και Ελβετία

Ο Γουάνγκ Γι θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κίνας–Ιταλίας και στον τέταρτο Στρατηγικό Διάλογο Κίνας–Ελβετίας

Ο Κινέζος ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι επισκέπτεται Ιταλία και Ελβετία
Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι θα επισκεφτεί την Ιταλία και την Ελβετία από την Τρίτη μέχρι τη 12η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει μέρος στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κίνας-Ιταλίας, αλλά και στον τέταρτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου των υπουργών Εξωτερικών Κίνας-Ελβετίας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

«Έλεος με τα fake news»: Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά για τα εισιτήρια, το ποπ κορν και την coca cola του πρωθυπουργού στη Βοστώνη

Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο

Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης