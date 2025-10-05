Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Ο Κινέζος ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι επισκέπτεται Ιταλία και Ελβετία
Ο Γουάνγκ Γι θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κίνας–Ιταλίας και στον τέταρτο Στρατηγικό Διάλογο Κίνας–Ελβετίας
Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι θα επισκεφτεί την Ιταλία και την Ελβετία από την Τρίτη μέχρι τη 12η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει μέρος στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κίνας-Ιταλίας, αλλά και στον τέταρτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου των υπουργών Εξωτερικών Κίνας-Ελβετίας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
