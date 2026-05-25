Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.
Συναγερμός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από ψεκασμό ουσίας σε εμπορικό κέντρο
Συναγερμός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από ψεκασμό ουσίας σε εμπορικό κέντρο
Οι δρόμοι γύρω από το εμπορικό κέντρο, όπου υπάρχουν πολλά καταστήματα από πολυτελείς μάρκες, έχουν αποκλειστεί από οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα
Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε εκεί μια ουσία, ανακοίνωσαν σήμερα η αστυνομία και η πυροσβεστική.
Ο Γιουσούκε Κόιντε εκπρόσωπος της αστυνομίας της ιαπωνικής πρωτεύουσας δήλωσε στο AFP ότι ένας άνδρας ψέκασε μια ουσία κοντά σε έναν αυτόματο πωλητή στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής πρόσθεσε ότι υπήρξαν αναφορές για μια «οσμή» και «περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν».
Οι δρόμοι γύρω από το εμπορικό κέντρο, που βρίσκεται στη συνοικία Γκίνζα όπου υπάρχουν πολλά καταστήματα από πολυτελείς μάρκες, έχουν αποκλειστεί από οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.
Οι πεζοί, κυρίως τουρίστες, μπορούν να περνούν από το πεζοδρόμιο στην άλλη πλευρά του δρόμου.
Δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο είδε δύο άτομα να μεταφέρονται με φορεία σε ασθενοφόρο, ενώ πυροσβέστες και διασώστες που φορούσαν προστατευτικές στολές συνόδευαν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.
Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK μετέδωσε ότι τα θύματα έχουν ελαφρά τραύματα, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.
Ο Γιουσούκε Κόιντε εκπρόσωπος της αστυνομίας της ιαπωνικής πρωτεύουσας δήλωσε στο AFP ότι ένας άνδρας ψέκασε μια ουσία κοντά σε έναν αυτόματο πωλητή στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής πρόσθεσε ότι υπήρξαν αναφορές για μια «οσμή» και «περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν».
Οι δρόμοι γύρω από το εμπορικό κέντρο, που βρίσκεται στη συνοικία Γκίνζα όπου υπάρχουν πολλά καταστήματα από πολυτελείς μάρκες, έχουν αποκλειστεί από οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.
Οι πεζοί, κυρίως τουρίστες, μπορούν να περνούν από το πεζοδρόμιο στην άλλη πλευρά του δρόμου.
GINZA SIX付近で異臭、20人超被害訴え スプレー噴射か：朝日新聞 https://t.co/Un9OMk8RLo— 朝日新聞社会部 (@Asahi_Shakai) May 25, 2026
”東京消防庁によると、25日正午ごろ、東京都中央区銀座6丁目の商業施設「GINZA SIX」の付近で、「異臭がする」という趣旨の119番通報があった。”
Δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο είδε δύο άτομα να μεταφέρονται με φορεία σε ασθενοφόρο, ενώ πυροσβέστες και διασώστες που φορούσαν προστατευτικές στολές συνόδευαν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.
Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK μετέδωσε ότι τα θύματα έχουν ελαφρά τραύματα, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα