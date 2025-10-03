Αυστραλία: Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τον 4χρονο Γκας που αγνοείται από το Σάββατο
Τα ίχνη του χάθηκαν το περασμένο Σάββατο από την οικογενειακή φάρμα, όπου έπαιζε στην άμμο
Οι Aρχές της Νότιας Αυστραλίας ανακοίνωσαν ότι περιορίζουν τις έρευνες για τον 4χρονο Γκας, ο οποίος εξαφανίστηκε το περασμένο Σάββατο από την οικογενειακή φάρμα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της Yunta. Ο μικρός έπαιζε στην άμμο γύρω από το σπίτι όταν χάθηκαν τα ίχνη του.
Ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Ίαν Πάροτ, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι προσπάθειες ανεύρεσης του παιδιού υπήρξαν από τις πιο εκτεταμένες και εντατικές στην ιστορία της πολιτείας. «Ενημερώσαμε την οικογένεια από την Τρίτη το βράδυ ότι ίσως να μην καταφέρουμε να τον βρούμε ζωντανό», είπε με εμφανή συγκίνηση.
Παρά την ενίσχυση των δυνάμεων και την κινητοποίηση αστυνομικών, εθελοντών, διασωστών αλλά και 50 μελών του αυστραλιανού στρατού, δεν βρέθηκε κανένα κρίσιμο στοιχείο που να κατευθύνει τις έρευνες. «Είμαστε βέβαιοι ότι κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να εντοπίσουμε τον Γκας στην περιοχή», υπογράμμισε ο Πάροτ.
Ο επιθεωρητής Μαρκ Σίρους σημείωσε ότι το παιδί παραμένει εξαφανισμένο σχεδόν μία εβδομάδα χωρίς τροφή και νερό, γεγονός που γεννά «σοβαρές ανησυχίες». «Ένα τετράχρονο παιδί δεν μπορεί απλώς να εξαφανιστεί, πρέπει να βρίσκεται κάπου», τόνισε.
Κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν στην αναζήτηση. Ο Ρόις Πλέιερ, που γνώριζε την οικογένεια, ανέφερε ότι το παιδί είναι μικρόσωμο και μπορεί εύκολα να κρυφτεί από φόβο. «Δεν χρειάζεται πολύ για να τον προσπεράσει κανείς. Ας ελπίσουμε ότι είναι ακόμα εκεί έξω», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι θεώρησε προσωπικό του καθήκον να βοηθήσει.
Οι αρχές υπογράμμισαν πως δεν θα σταματήσουν να ερευνούν κάθε πιθανό στοιχείο. «Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε απαντήσεις για το γιατί ο Γκας εξαφανίστηκε και, αν είναι δυνατόν, να τον επιστρέψουμε στην οικογένειά του», δήλωσε ο Πάροτ.
Ο ίδιος περιέγραψε την έκταση της επιχείρησης: «Καθημερινά είχαμε τουλάχιστον 50 άτομα στο πεδίο, που έψαχναν επί ώρες με τα πόδια, καλύπτοντας περίπου 25 χιλιόμετρα την ημέρα και συνολικά πάνω από 470 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ερευνήσαμε με μηχανές, οχήματα παντός εδάφους, έφιππες μονάδες, ακόμη και δύτες σε πηγές νερού».
Οι ελπίδες εξανεμίζονταιΟ αξιωματικός τόνισε πως, αν και όλοι ήλπιζαν σε ένα θαύμα, οι συνθήκες καθιστούν πλέον απίθανη την επιβίωση του Γκας. «Τα τελευταία 48ωρα, παρά τις επαγγελματικές εκτιμήσεις, ήταν ξεκάθαρο ότι οι πιθανότητες είναι ελάχιστες», πρόσθεσε.
Μοναδικό πιθανό στοιχείο αποτέλεσε ένα αποτύπωμα παπουτσιού που βρέθηκε την Τετάρτη σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σπίτι, το οποίο έμοιαζε με το παπούτσι που φορούσε ο μικρός. Ωστόσο, οι Αρχές τόνισαν ότι δεν είναι βέβαιο αν ήταν πρόσφατο.
Police have given a tragic update on a four-year-old boy who went missing in remote South Australia.https://t.co/auC5MzerqC— Sky News Australia (@SkyNewsAust) October 3, 2025
Συγκινητική κινητοποίηση της κοινότητας
Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, οι Αρχές θεωρούν πως ο μικρός Γκας περιπλανήθηκε μακριά από την ιδιοκτησία. Παρά τις ελάχιστες ελπίδες, οι έρευνες θα συνεχιστούν σε διαφορετική μορφή, με στόχο την εξεύρεση απαντήσεων για την τραγική αυτή εξαφάνιση.
