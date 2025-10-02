Βρετανός με καταγωγή από τη Συρία ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε συναγωγή στο Μάντσεστερ
ΚΟΣΜΟΣ
Συναγωγή Τρομοκρατική επίθεση Μάντσεστερ

Βρετανός με καταγωγή από τη Συρία ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε συναγωγή στο Μάντσεστερ

Συνελήφθησαν τρία άτομα - Σε σοβαρή κατάσταση τρεις τραυματίες

Βρετανός με καταγωγή από τη Συρία ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε συναγωγή στο Μάντσεστερ
36 ΣΧΟΛΙΑ
Η βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος της επίθεσης που σημειώθηκε το πρωί σε συναγωγή στην περιοχή Crumpsall στο Μάντσεστερ, από την οποία δύο άτομα σκοτώθηκαν, ταυτοποιήθηκε ως ο 35χρονος Τζιχάντ αλ Σάμι, Βρετανός υπήκοος με καταγωγή από τη Συρία.

Παράλληλα, η αστυνομία γνωστοποίησε ότι συνελήφθησαν τρία άτομα – δύο άνδρες γύρω στα 30 και μία γυναίκα περίπου 60 ετών. Και οι τρεις κρατούνται με την κατηγορία της διάπραξης, προετοιμασίας και υποκίνησης τρομοκρατικών ενεργειών.

Ο Αλ Σάμι  έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών. Στο σημείο της επίθεσης διαπιστώθηκε ο θάνατος δύο ανδρών, ενώ τρεις ακόμη τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας από αυτούς δέχθηκε μαχαιριές, ενώ ένας δεύτερος παρασύρθηκε από το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης. Ο τρίτος τραυματίας εμφανίστηκε αργότερα στο νοσοκομείο με τραύμα που πιθανόν υπέστη όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον επιτιθέμενο.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης των θυμάτων, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για να εξακριβωθούν τα κίνητρα της επίθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός γυναίκας δικηγόρου μέσα στο δικαστήριο: «Μου άστραψε χαστούκι και με γρονθοκόπησε»

Πλακιάς για Τέμπη: Είτε μας κοροϊδεύουν όσοι έλεγαν για λαθρεμπόριο ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο

Γέμισε κόσμο το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
36 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης