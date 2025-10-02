Βρετανός με καταγωγή από τη Συρία ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε συναγωγή στο Μάντσεστερ
Βρετανός με καταγωγή από τη Συρία ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε συναγωγή στο Μάντσεστερ
Συνελήφθησαν τρία άτομα - Σε σοβαρή κατάσταση τρεις τραυματίες
Η βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος της επίθεσης που σημειώθηκε το πρωί σε συναγωγή στην περιοχή Crumpsall στο Μάντσεστερ, από την οποία δύο άτομα σκοτώθηκαν, ταυτοποιήθηκε ως ο 35χρονος Τζιχάντ αλ Σάμι, Βρετανός υπήκοος με καταγωγή από τη Συρία.
Παράλληλα, η αστυνομία γνωστοποίησε ότι συνελήφθησαν τρία άτομα – δύο άνδρες γύρω στα 30 και μία γυναίκα περίπου 60 ετών. Και οι τρεις κρατούνται με την κατηγορία της διάπραξης, προετοιμασίας και υποκίνησης τρομοκρατικών ενεργειών.
Ο Αλ Σάμι έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών. Στο σημείο της επίθεσης διαπιστώθηκε ο θάνατος δύο ανδρών, ενώ τρεις ακόμη τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας από αυτούς δέχθηκε μαχαιριές, ενώ ένας δεύτερος παρασύρθηκε από το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης. Ο τρίτος τραυματίας εμφανίστηκε αργότερα στο νοσοκομείο με τραύμα που πιθανόν υπέστη όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον επιτιθέμενο.
Η αστυνομία διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης των θυμάτων, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για να εξακριβωθούν τα κίνητρα της επίθεσης.
