Σκάνδαλο με αντιηλιακά στην Αυστραλία – Είχαν στα χαρτιά δείκτη 50+, στην πραγματικότητα μόλις… 4
Σκάνδαλο με αντιηλιακά στην Αυστραλία – Είχαν στα χαρτιά δείκτη 50+, στην πραγματικότητα μόλις… 4
Έρευνα έδειξε ότι η βασική φόρμουλα που χρησιμοποιούσαν πολλές μάρκες δεν προσφέρει το επίπεδο προστασίας που υποτίθεται ότι έχει
Τουλάχιστον 18 αντιηλιακά προϊόντα έχουν αποσυρθεί από τα ράφια των καταστημάτων στην Αυστραλία λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, γεγονός που έχει ανησυχήσει τους καταναλωτές.
Ανάλυση που πραγματοποίησε τον Ιούνιο ομάδα υπεράσπισης των καταναλωτών διαπίστωσε ότι πολλά δημοφιλή και ακριβά αντηλιακά προϊόντα δεν παρείχαν το επίπεδο προστασίας που υποτίθεται ότι είχαν.
Ένα από τα αντηλιακά, το Lean Screen Skinscreen της Ultra Violette, υποτίθεται ότι έχει δείκτη προστασίας από τον ήλιο (SPF) 50+, αλλά στην πραγματικότητα είχε SPF 4. Για αυτό τον λόγο το προϊόν αποσύρθηκε οικειοθελώς τον Αύγουστο.
Έρευνα από ρυθμιστική αρχή φαρμάκων προειδοποίησε για περίπου 20 αντηλιακά άλλων μαρκών, τα οποία έχουν την ίδια βασική σύνθεση.
Οι προκαταρκτικές δοκιμές δείχνουν ότι η βασική σύνθεση είναι απίθανο να έχει SPF μεγαλύτερο από 21, ανέφερε η υπηρεσία και πρόσθεσε ότι σε κάποια προϊόντα ο δείκτης SPF μπορεί να είναι ακόμη και 4.
Οκτώ προϊόντα έχουν ανακληθεί ή η παραγωγή τους έχει σταματήσει εντελώς. Η πώληση άλλων 10 προϊόντων έχει διακοπεί και ακόμη δύο βρίσκονται υπό εξέταση, αναφέρει το BBC. Ένα από τα προϊόντα κατασκευάζεται στην Αυστραλία, αλλά δεν πωλείται στη χώρα.
Ο κατασκευαστής της εν λόγω βασικής φόρμουλας, η Wild Child Laboratories Pty Ltd, έχει σταματήσει την παραγωγή της ως αποτέλεσμα των αποκαλύψεων, ανέφερε η TGA. Ωστόσο η Wild Child ισχυρίζεται ότι δεν εντόπισε προβλήματα στην παραγωγή στις εγκαταστάσεις της και αποδίδει τις «αποκλίσεις» σε ευρύτερο πρόβλημα που αφορά ολόκληρο τον κλάδο.
Η Αυστραλία έχει το υψηλότερο ποσοστό καρκίνου του δέρματος στον κόσμο και από τους αυστηρότερους κανονισμούς για τα αντηλιακά παγκοσμίως. Εκτιμάται μάλιστα ότι δύο στους τρεις Αυστραλούς θα υποστούν τουλάχιστον μία επέμβαση κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
